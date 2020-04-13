11 красавіка — Міжнародны дзень вызвалення вязняў фашысцкіх канцлагераў

Источник материала: Кировец

«Человек, который спас одну жизнь, спас весь мир…»

С приближением 75-летнего юбилея Великой Победы все более ощущает кировчанин Григорий Захарович Каган, насколько дорог и значим для него этот праздник. Воспоминания о страшных днях войны всегда в памяти: события, даты, временные параметры… Немало испытаний выпало на годы его детства и отрочества: довелось рано повзрослеть, потерять родителей и брата с сестрой, которых убили фашисты, быть узником концлагеря…

Григорий Захарович с особой теплотой и благодарностью вспоминает людей, которые помогали ему в самые тяжкие минуты жизни, несмотря на опасность погибнуть от рук захватчиков:

– Моя родная деревня Заболотье Рогачевского района на Гомельщине была оккупирована 29 июня 1941 года. В июле фашисты создали в Рогачеве гетто, куда согнали еврейское население города и района. Здесь находилось 3500 человек, в том числе и наша семья. 1-2 ноября за местным молочным заводом около Друти немцы совершили массовый расстрел узников, оставив в живых более 300 человек, которых планировали задействовать на разных работах. Сюда попала и наша семья, поскольку отец был хорошим кузнецом. Но в марте 1942 года трагическая участь постигла оставшихся в гетто людей: немцы расстреляли их, погибли все мои родные. Не без Божьей помощи мне, мальчишке неполных одиннадцати лет, удалось совершить побег.

Утром того же дня я прибежал в д.Ключи, где меня приютила Ефросинья Самуиловна Завадская. На следующее утро хозяйка провела меня огородами до дорожного моста в д.Миньков и сказала: «Иди, хлопчик, Бог поможет тебе». Эта женщина стала моей первой спасительницей. В ее дом на следующий день нагрянули полицаи, но я уже был в Жлобинском районе, в д.Сенажатки. 26 марта попал к Ядвиге Викторовне Щигельской, которая оставила меня в своем доме, пока на дворе станет тепло. Но семья ее ко мне привыкла, и я прожил здесь до августа 1942 года. Ядвига Викторовна стала моей второй спасительницей.

Опасаясь преследований, я взял себе фамилию Захарков и жил под ней до октября 1945 года, окончил 4-й класс: до войны успел закончить только три класса Заболотской НСШ.

До октября 1942-го я был нянькой в семье гражданина Николая Кудрявцева, далее судьба занесла меня к Екатерине Ивановне Кулешевской в д.Зеленая Слобода (сейчас Красная Слобода) Краснобережского сельсовета Жлобин­ского района.

Эта женщина – моя третья спасительница. Она была для меня как мать, заботилась обо мне. В деревнях что-то выменяла на рубашку, штаны, ботинки и к Пасхе полностью меня одела.

26 ноября 1943 года, в день освобождения г.Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, Екатерина Ивановна умерла. А перед смертью делила свое имущество и наказала невесткам меня не обижать. Мне выделили постельную принадлежность, картошку, зерно и т.д. Я был практически всем обеспечен. А дальше я уже сам занимался собой, зарабатывал и жил…

Но незадолго до освобождения меня схватили оккупанты и отправили в Красный Берег, где находился детский концлагерь. Сегодня на этом месте – мемориальный комплекс «Детям – жертвам войны», где я не раз бывал и с болью вспоминал дни, проведенные в неволе…

Настало время, и я всех своих троих спасительниц через посольство Израиля в Беларуси представил для присвоения звания «Праведник народов мира». Это почетное звание, присваиваемое Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала Катастрофы (Холокоста) и Героизма «Яд ва-Шем» людям нееврейской национальности, спасавшим евреев в годы нацистской оккупации Европы, рискуя при этом собственной жизнью. Они удостаиваются именной медали и Почетной грамоты с надписью: «Человек, который спас одну жизнь, спас весь мир». Их имена увековечивают в Яд ва-Шем на Горе Памяти в Иерусалиме. Так я отблагодарил женщин, которым обязан своей жизнью…

В 1948 году я закончил 7 классов, потом с отличием – Жиличский сельхозтехникум, позднее – Белорусскую сельхозакадемию, в 1968 году – аспирантуру. Вся трудовая жизнь была связана с Кировщиной. На заслуженный отдых ушел в 74 года, стаж работы – 56 лет, все эти годы без двух лет трудился в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности, в том числе председателем колхоза – 30 лет. Удостоен ордена Трудового Красного Знамени и других наград. Всегда старался достойно трудиться и придерживался активной жизненной позиции.

На фото: Г.З.Каган; фамилии его спасительниц в Яд ва-Шем на Горе Памяти в Иерусалиме, где побывал сын Григория Захаровича Сергей и запечатлел их.