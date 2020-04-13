Сегодня, 13 апреля, с 9.00 до 17.00 будет отсутствовать электроэнергия в д. Будча по ул. Содовая, Купалы, Горького, пер. Центральный в связи с заменой воздушной линии.
По информации сайта РУП «Брестэнерго»
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В Ганцевичском районе сегодня планово отключат электроэнергию
13.04.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Сегодня, 13 апреля, с 9.00 до 17.00 будет отсутствовать электроэнергия в д. Будча по ул. Содовая, Купалы, Горького, пер. Центральный в связи с заменой воздушной линии.
По информации сайта РУП «Брестэнерго»
(Visited 7 times, 7 visits today)
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Сегодня, 13 апреля, с 9.00 до 17.00 будет отсутствовать электроэнергия в д. Будча по ул. Содовая, Купалы, Горького, пер. Центральный
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