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В Ганцевичском районе сегодня планово отключат электроэнергию

13.04.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Ганцевичском районе сегодня планово отключат электроэнергию
Фото носит иллюстративный характер

Сегодня, 13 апреля, с 9.00 до 17.00 будет отсутствовать электроэнергия в д. Будча по ул. Содовая, Купалы, Горького, пер. Центральный в связи с заменой воздушной линии.

По информации сайта РУП «Брестэнерго»

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Сегодня, 13 апреля, с 9.00 до 17.00 будет отсутствовать электроэнергия в д. Будча по ул. Содовая, Купалы, Горького, пер. Центральный
 
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