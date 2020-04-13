Впервые в истории. Что будет с ценами на нефть после крупнейшей сделки ОПЕК?

Источник материала: Ежедневник

фото: gorodfinansov.ru

Главные нефтяные игроки на мировом рынке - Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), а также другие нефтедобывающие страны, в том числе и Россия - договорились об ограничении добычи сырья на 9,7 млн баррелей в сутки.

К этому решению нефтяные страны шли трудно. В марте переговоры о продлении сделки сорвались, и с 1 апреля в результате наращивания добычи нефти марки Brent рухнула до 22 долларов за баррель, хотя в начале года баррель стоил около 66 долларов. «Ведомости» опросили экспертов и владельцев нефтяных компаний России, чтобы выяснить, когда и как сделка повлияет на нефтыне котировки.

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун считает, что в результате новой сделки цены на нефть поднимутся к 40 долларам за баррель ко второй половине года, хотя окончательного выравнивания предложения и спроса он ожидает не раньше конца 2022 года. Он считает, что апрель будет тяжелым для нефтяного рынка, «облегчение мы увидим только в конце мая, если все страны будут на 100% соблюдать соглашение».

Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался от комментариев. Ранее он говорил, что сделка ОПЕК+ «лишена смысла» для России: все выбывающие объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.

Предправления «Газпром нефти» Александр Дюков в марте заявлял, что соглашение ОПЕК+ доказало свою эффективность и работоспособность и было бы правильно его сохранить.

При сокращении на 10 млн баррелей в сутки для балансировки нефтяного рынка потребуется от 6 до 12 месяцев, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Тем временем загрузка хранилищ продолжит расти, и в ближайшие 3 месяца коммерческие хранилища заполнятся на 100%, свободными останутся лишь хранилища в государственных и стратегических резервах, полагает он: «Такое затоваривание рынка продолжит оказывать существенное давление на цены». По его подсчетам, в краткосрочной перспективе нефть может вновь снизиться до 25-31 долларов за баррель, но во втором полугодии подняться до 35-38 долларов за счет новых сокращений и восстановления мировой экономики. К концу года нефтяные цены могут составить 35-42 доллара за баррель.