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Дмитрий Натынчик - "Человек года-2019" в области спорта

13.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Вернувшись из Турции с командных сборов и пройдя карантин, чемпион мира по гребле на байдарке и каноэ Дмитрий НАТЫНЧИК начал тренировки на Пине.

Только оказавшись на воде, ощущаешь мощь гребка, с которой спортсмен заставляет байдарку буквально лететь по волнам. Именно так было на прошлогоднем мировом первенстве в венгерском Сегеде, где пинчанин в байдарке-двойке лидировал на 500-метровой дистанции. Чемпионский зачет Дмитрий подкрепил еще одним важным результатом. В олимпийской дисциплине экипаж байдарки-четверки с участием Д.Натынчика занял седьмое место и тем самым завоевал лицензию на Игры четырехлетия в Токио. В составе отличившихся спортсменов и тренеров он был отмечен Благодарностью Президента Республики Беларусь за высокий профессионализм и достижение значительных результатов на международных соревнованиях. Вручая награды, Александр Лукашенко охарактеризовал команду, в которой выступает Д.Натынчик, как самую стабильную и успешную национальную сборную десятилетия.

В родном Пинске Дмитрия также ожидало особое признание – ему присвоили почетное звание «Человек года-2019» в области спорта. Ранее такого внимания удостаивались прославившие Беларусь и свой город барьеристка Эльвира Герман и метательница копья Татьяна Холодович.

Несомненно, сегодня Д. Натынчик находится на подъеме спортивной карьеры, пиком которой станут Олимпийские игры. Для Дмитрия они будут реальной перспективой и шансом испытать свои силы среди лучших из лучших. Ступеньками соревновательного роста воспитанника СДЮШОР по гребным и парусным видам спорта первичной профсоюзной организации Полесского госуниверситета стали занятые в прошлых сезонах места в первой десятке на чемпионатах мира и Европы. Так, раз за разом улучшая результат, чемпион приближается к заветной цели.

В спорте он человек поздних успехов, к которым шел отнюдь не по наторенному пути. Дмитрий рассказывает, что познакомился с греблей, когда нужно было определяться, кем стать в жизни, выбирать вуз. Парень занимался плаванием, приятели со двора сдружились с веслами и уговорили его один раз попробовать, как говорится, за компанию. Все на этом могло и завершится (в 16 лет сойти за новичка трудно), если бы интерес к спорту не привил замечательный тренер-преподаватель Евгений Драко. Может, тогда и возникали планы на большие старты, но их изменило поступление в Институт пограничной службы. Уже будучи лейтенантом Пинского пограничного отряда,
Д.Натынчик ставит перед собой задачу попробовать силы в профессиональном спорте. Полная самоотдача и жесткий тренировочный процесс сделали свое дело: в национальной сборной он всего несколько лет, а практически будущий олимпиец.

— Можно, конечно, сожалеть, что Олимпиада отложена. Тем не менее, вынужденную паузу расцениваю как дополнительное время для тренировок. Еще не ясно, кто окажется в команде «четверки» и когда будет принято решение — в текущем году или в следующем. Отобраны будут наиболее подготовленные на тот момент байдарочники. Поэтому нужно постоянно поддерживать себя в форме. Благо, приезжая домой, имею возможность заниматься на гребной базе, а природные условия создают дополнительные трудности. Справляюсь, не впервой, — заключает собеседник.

…В речной дали, в которую по водной синеве устремляется байдарка, словно видятся олимпийские горизонты.

Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
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Вернувшись из Турции с командных сборов и пройдя карантин, чемпион мира по гребле на байдарке и каноэ Дмитрий НАТЫНЧИК начал тренировки на Пине. Только...
 
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