Источник материала: Пинский Вестник

Вернувшись из Турции

с командных сборов

и пройдя карантин,

чемпион мира по

гребле на байдарке

и каноэ Дмитрий

НАТЫНЧИК начал

тренировки на Пине.



Только оказавшись на воде,

ощущаешь мощь гребка, с ко

торой спортсмен заставляет

байдарку буквально лететь по

волнам. Именно так было на

прошлогоднем мировом пер

венстве в венгерском Сегеде,

где пинчанин в байдарке-двой

ке лидировал на 500-метро

вой дистанции. Чемпионский

зачет Дмитрий подкрепил еще

одним важным результатом. В

олимпийской дисциплине эки

паж байдарки-четверки с уча

стием Д.Натынчика занял седь

мое место и тем самым заво

евал лицензию на Игры четы

рехлетия в Токио. В составе

отличившихся спортсменов и

тренеров он был отмечен Бла

годарностью Президента Ре

спублики Беларусь за высокий

профессионализм и достиже

ние значительных результатов

на международных соревно

ваниях. Вручая награды, Алек

сандр Лукашенко охарактери

зовал команду, в которой вы

ступает Д.Натынчик, как са

мую стабильную и успешную

национальную сборную деся

тилетия.



В родном Пинске Дмитрия

также ожидало особое призна

ние – ему присвоили почетное

звание «Человек года-2019» в

области спорта. Ранее такого

внимания удостаивались про

славившие Беларусь и свой го

род барьеристка Эльвира Гер

ман и метательница копья Та

тьяна Холодович.



Несомненно, сегодня Д. На

тынчик находится на подъе

ме спортивной карьеры, пи

ком которой станут Олимпий

ские игры. Для Дмитрия они

будут реальной перспективой

и шансом испытать свои силы

среди лучших из лучших. Сту

пеньками соревновательного

роста воспитанника СДЮШОР

по гребным и парусным видам

спорта первичной профсоюз

ной организации Полесского

госуниверситета стали занятые

в прошлых сезонах места в пер

вой десятке на чемпионатах ми

ра и Европы. Так, раз за разом

улучшая результат, чемпион

приближается к заветной цели.



В спорте он человек позд

них успехов, к которым шел от

нюдь не по наторенному пу

ти. Дмитрий рассказывает, что

познакомился с греблей, ког

да нужно было определяться,

кем стать в жизни, выбирать

вуз. Парень занимался плава

нием, приятели со двора сдру

жились с веслами и уговорили

его один раз попробовать, как

говорится, за компанию. Все на

этом могло и завершится (в 16

лет сойти за новичка трудно),

если бы интерес к спорту не

привил замечательный тренер-

преподаватель Евгений Драко.

Может, тогда и возникали пла

ны на большие старты, но их

изменило поступление в Ин

ститут пограничной службы.

Уже будучи лейтенантом Пин

ского пограничного отряда,

Д.Натынчик ставит перед со

бой задачу попробовать силы

в профессиональном спорте.

Полная самоотдача и жесткий

тренировочный процесс сде

лали свое дело: в националь

ной сборной он всего несколь

ко лет, а практически будущий

олимпиец.



— Можно, конечно, сожа

леть, что Олимпиада отложе

на. Тем не менее, вынужден

ную паузу расцениваю как до

полнительное время для тре

нировок. Еще не ясно, кто ока

жется в команде «четверки» и

когда будет принято решение

— в текущем году или в следу

ющем. Отобраны будут наибо

лее подготовленные на тот мо

мент байдарочники. Поэтому

нужно постоянно поддержи

вать себя в форме. Благо, при

езжая домой, имею возмож

ность заниматься на гребной

базе, а природные условия соз

дают дополнительные трудно

сти. Справляюсь, не впервой, —

заключает собеседник.



…В речной дали, в которую

по водной синеве устремляет

ся байдарка, словно видятся

олимпийские горизонты.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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