Самые неожиданные участники Евро. На турнир попадали даже Латвия и Албания

Источник материала: Tut.by

Футбольная Лига наций дает шанс пробиться на чемпионат Европы командам из низов рейтинга УЕФА, но раньше аутсайдеры умудрялись попадать на Евро и благодаря основной квалификации. SPORT.TUT.BY вспоминает сборные, которые шокировали футбольную общественность, оказавшись в числе участников главного турнира континента.



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Словения на Евро-2000

После распада Югославии команда Словении была одной из самых слабых команд региона. Ничего близкого к Хорватии и Югославии. Скорее, команда уровня Македонии. Первым самостоятельным турниром стала квалификация к Евро-96, когда словенцы обогнали в группе лишь Эстонию, оказавшись за спиной даже скромных литовцев.

Еще хуже прошел отбор к ЧМ-98: всего одна ничья в восьми матчах против Хорватии, Дании, Боснии и Герцеговины, Греции при разнице мячей 5:20.

Стоит ли говорить, что никто серьезно не рассматривал словенцев в качестве потенциальных участников Евро-2000? Балканцы попали в группу с очень сильной тогда Норвегией, греками, которые выиграют чемпионат через четыре года, крепкими латвийцами, албанцами и грузинами, у которых половина состава играла в топ-чемпионатах.

Отчаявшиеся после двух подряд провалов боссы словенской федерации решили пойти на риск и назначили главным тренером 35-летнего Сречко Катанеца, который почти не имел опыта самостоятельной работы. Именно это решение стало переломным для словенского футбола.

Катанец заставил игроков поверить в себя и сделал из словенцев эффективную команду, которая стабильно набирала очки со сборными равного или более низкого уровня. Словенцы побеждали Латвию, Грузию и Албанию и смогли подняться на второе место благодаря тому, что та же Греция потеряла с ними очки.

Словенцы стали вторыми в группе, уступив лишь Норвегии. В плей-офф команду Катанеца ждала Украина с Шевченко и Ребровым, ранее оставившая без Евро-2000 сборную России .

Первый матч проходил в Любляне. Шевченко быстро вывел гостей вперед, но затем Захович и Ачимович смогли принести Словении домашнюю победу. В ответном матче до 78-й минуте сохранялся устраивавший Украину счет 1:0, но гол Павлина лишил Украину чемпионата Европы, сенсационно выведя туда Словению.



Златко Захович в объятиях партнеров. Reuters

На Евро-2000 Словения попала в группу с Югославией, Испанией и хорошо знакомой по группе Норвегией.

И уже в первом туре подопечные Сречко Катанеца были близки к первой сенсации. В середине второго тайма словенцы вели 3:0 в матче с топовой тогда Югославией, но умудрились пропустить три гола за шесть минут, сыграв в итоге 3:3.

В следующем матче было ожидаемое поражение от Испании — 1:2. В последнем туре Словения играла с Норвегией. Каждой из команд нужна была победа, но матч завершился 0:0, оставив обе сборные за бортом плей-офф.

Главная звезда: Атакующий полузащитник Златко Захович был самым результативным игроком словенцев и главным конструктором атак. Перед Евро-2000 он провел несколько классных сезонов в «Порту» и «Олимпиакосе», а после чемпионата перешел в «Валенсию», которая тогда доходила до финала ЛЧ.

В Испании у словенца не получилось, он подписал контракт с «Бенфикой», где играл хуже с каждым сезоном. В 34 года карьера Заховича закончилась.

Латвия на Евро-2004

Сейчас команда Латвии — одна из худших сборных Европы. Даже в Лиге наций прибалты не смогли одержать ни одной победы. Не сказать, чтобы раньше латвийцы считались серьезным соперником для топов, но класса им хватало, чтобы занимать четвертые места в группах. Несколько игроков выступали в английской премьер-лиге, а основой сборной был рижский «Сконто».

Конечно, даже в лучшие годы Латвия не считалась претендентом на место в топ-турнирах. Даже на чемпионат Европы попадало только 16 команд, а на мундиаль и того меньше. Сенсация грянула в отборе к Евро-2004.

Латвийцы попали в группу со Швецией, Польшей, Венгрией и Сан-Марино. Команде, которую тогда тренировал Александр Старков, прогнозировали четвертое место, но прибалты удивили невероятной игрой в обороне и надежными действиям вратаря «Кристал Пэласа» Александра Колинько. Первый гол Латвия пропустила лишь в пятом туре от венгров.

В итоге наши северные соседи заняли второе место в группе, уступив Швеции лишь одно очко. В плей-офф Латвия вышла на Турцию, которая двумя годами ранее взяла бронзу на чемпионате мира в Корее и Японии. В первом матче прибалты выиграли 1:0, а в ответной встрече уступали 0:2, но смогли сравнять счет благодаря голам Верпаковскиса и Лайзанса.



Reuters

Жеребьевка дала Латвии возможность на 100% ощутить атмосферу чемпионата Европы, отправив их в «группу смерти» с Германией, Нидерландами и крутой тогда Чехией (Недвед, Чех, Поборски, Коллер, Росицки, Бакош).

Эксперты прогнозировали банде Старкова три крупных поражения, но уже в первом матче они шокировали чехов. К 73-й минуте Латвия вела 1:0, играя действительно здорово. Голы Бакоша и Хайнца в концовке матча не дали случиться суперсенсации, но она все-таки случилась спустя четыре дня: прибалты выстояли под натиском Германии — 0:0, оставив немцев без плей-офф.

Турнир для Латвии завершился поражением от Нидерландов — 0:3.

Главная звезда. Важную роль играл в то время вратарь Александр Колинько, а самым известным футболистом был форвард «Саутгемптона» Марьян Пахарь, но та сборная ассоциируется с именем Мариса Верпаковскиса. Нападающий киевского «Динамо» забил важнейшие голы Турции и отметился единственным для Латвии мячом на Евро. Правда, после чемпионата его карьера затормозилась. Попытка закрепиться в составе испанских «Хетафе» и «Сельты» провалилась, после чего были чемпионаты Греции, Азербайджана и Латвии. Везде без заметных успехов.

Албания на Евро-2016

С 2016 года на чемпионат Европы отбиралось уже не 16, а 24 команды, что дало шанс пробиться на топ-турнир командам, которых ранее там представить было сложно. Таким шансом воспользовались сразу несколько маленьких сборных, например, Исландия и Албания. Но если появление исландцев давно напрашивалось, все-таки они уже несколько раз были очень близки и обладали классным составом, то албанцы действительно шокировали.

До квалификации Евро-2016 «орлы» в XXI веке лишь раз поднимались выше пятого места в группе и всегда котировались чуть выше «карликов» вроде Лихтенштейна и Андорры, пропуская дома четыре гола от Беларуси.

Перед стартом квалификации руководство местной федерации решило, что одним из путей может стать привлечение в сборную родившихся в Европе этнических албанцев, родители которых покинули страну во время вооруженных конфликтов в начале 90-х. Так в команде появились Берат Джимсити, Фреди Весели, Таулант Джака и Амир Абраши. При этом часть игроков вернуть не удалось. Те же Шакири и Джака-младший уже были лидерами сборной Швейцарии.

Правда, даже в таком составе албанцам давали максимум четвертое место в квалификации, ведь в группу с ними попали Португалия, Дания, Сербия и Армения. Но возглавляемые Джанни Де Бьязи балканцы сразу же мощно о себе заявили, обыграв в гостях Португалию — 1:0. Далее последовала ничья с Данией (1:1) и разгром в гостях сербов (3:0). Причем последняя победа была одержана при крайне агрессивно настроенной публике.

После этого выигрыша стало очевидно, что Албания может не просто попасть на Евро, но и сделать это напрямую. Так в итоге и произошло: второе место в той квалификации гарантировало место на чемпионате Европы.

Албанцы попали в группу с Францией, Румынией и Швейцарией, с которой балканцы и начали турнир.



Фото: Reuters

Это был принципиальный поединок, ведь в основе швейцарцев треть игроков были коренными албанцами. Игра завершилась поражением 0:1. Не удалось зацепить очки и в игре с Францией — 0:2, причем первый гол от будущих финалистов был пропущен лишь на 90-й минуте.

Но избежать последнего места в группе Албании все-таки получилось. В последнем туре была повержена Румыния — 1:0.

Главная звезда. Албанцы показывали красивую игру, но самым заметным в сборной был не кто-то из зоны атаки, а вратарь Этрит Бериша. Голкипер «Лацио» классно провел отбор и здорово выглядел в матчах Евро-2016. Причем это было не короткой вспышкой: Этрит до сих пор востребован в Серии А и незаменим в национальной сборной.