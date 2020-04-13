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В Старых Дорогах в результате наезда погиб молодой человек

13.04.2020 09:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ночью 11 апреля в городе Старые Дороги в ДТП погиб молодой человек. 

Как сообщает МВД Беларуси, 48-летний водитель Daewoo двигался по улице Московской. В какой-то момент автомобиль наехал на лежавшего на проезжей части 22-летнего мужчину. Гражданин получил несовместимые с жизнью травмы. 

Уточняется, что молодой человек был нетрезв, а также не был обозначен фликером. 

На прошлой неделе в Минском районе иномарка сбила человека.

Водитель, который подозревался в наезде, покинул место ДТП и начал разбирать автомобиль – подробнее здесь

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Новости Беларуси. Ночью 11 апреля в городе Старые Дороги в ДТП погиб молодой человек.  Как сообщает МВД Беларуси, 48-летний водитель Daewoo двигался по улице Московской....
 
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