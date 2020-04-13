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В Старых Дорогах в результате наезда погиб молодой человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ночью 11 апреля в городе Старые Дороги в ДТП погиб молодой человек.
Как
Уточняется, что молодой человек был нетрезв, а также не был обозначен фликером.
На прошлой неделе в Минском районе иномарка сбила человека.
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Новости Беларуси. Ночью 11 апреля в городе Старые Дороги в ДТП погиб молодой человек. Как сообщает МВД Беларуси, 48-летний водитель Daewoo двигался по улице Московской....
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