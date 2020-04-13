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Новые изображения Солнца позволили увидеть магнитные нити на его поверхности

13.04.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исследователи Университета Центрального Ланкашира опубликовали новые изображения Солнца с самым высоким разрешением. Эти снимки позволили рассмотреть ранее не виданные магнитные нити, наполненные горячей, миллионоградусной плазмой. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Astrophysical Journal.

Эти снимки были получены в 2018 году при помощи коронального тепловизора высокого разрешения NASA (Hi-C), который может «выделять» очень маленькие площади до 70 км (около 0,01% от общего размера Солнца), показывая структуру атмосферы. Это позволило обнаружить ранее невидимые для ученых с Земли структуры, скрытые внутри областей, что когда-то видели только пустыми или темными.

Новые изображения в высоком разрешении показывают магнитные нити шириной до 500 километров, внутри которых течет плазма температурой в миллионы градусов.

Магнитное поле и корональные петли (один из видов структуры нижней короны и переходного слоя Солнца), которые составляют внешний слой звезды, являются важной частью механизма, что производит солнечные бури. Как только мы узнаем больше об их природе, мы сможем лучше их предсказывать.

Нам еще многое неизвестно о структурах во внешних слоях Солнца, и есть много странных явлений в непосредственной близости от звезды, но недавние достижения в науке и телескопии начинают проливать свет на некоторые из этих тайн.

Потребуются дополнительные исследования, чтобы понять недавно обнаруженные плазменные нити и их функции, но тот факт, что мы можем их вообще увидеть, является огромным шагом вперед.

 
 
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Это позволило обнаружить ранее невидимые для ученых с Земли структуры, скрытые внутри областей, что когда-то видели только пустыми или темными.
 
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