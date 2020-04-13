Водитель Renault вылетел на встречку и снес знак на трассе - пострадала пассажир-подросток

Источник материала: Tut.by

В ночь на 12 апреля в Могилевской области Renault вылетела на встречную полосу, снесла знак и осталась в кювете. Пострадала 16-летняя пассажирка, сообщает МВД.



Фото: МВД

ДТП произошло на трассе Борисов — Бобруйск — Березино. За рулем был 41-летний мужчина. По предварительной информации, водитель отвлекся от управления, выехал на встречку и врезался в дорожный знак.

По информации МВД, водитель не пострадал.