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Водитель Renault вылетел на встречку и снес знак на трассе - пострадала пассажир-подросток
Источник материала: Tut.by
В ночь на 12 апреля в Могилевской области Renault вылетела на встречную полосу, снесла знак и осталась в кювете. Пострадала 16-летняя пассажирка,
ДТП произошло на трассе Борисов — Бобруйск — Березино. За рулем был 41-летний мужчина. По предварительной информации, водитель отвлекся от управления, выехал на встречку и врезался в дорожный знак.
По информации МВД, водитель не пострадал.
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Авария произошла в ночь на 12 апреля.
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