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Водитель Renault вылетел на встречку и снес знак на трассе - пострадала пассажир-подросток

13.04.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь на 12 апреля в Могилевской области Renault вылетела на встречную полосу, снесла знак и осталась в кювете. Пострадала 16-летняя пассажирка, сообщает МВД.


Фото: МВД

ДТП произошло на трассе Борисов — Бобруйск — Березино. За рулем был 41-летний мужчина. По предварительной информации, водитель отвлекся от управления, выехал на встречку и врезался в дорожный знак.

По информации МВД, водитель не пострадал.

 
 
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