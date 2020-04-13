Стали известны подробности состояния Надежды Бабкиной

Источник материала: ОНТ

Российская певица Надежда Бабкина, попавшая в больницу с пневмонией, выведена из состояние медикаментозной комы. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на подругу артистки.

Бабкина несколько дней провела в коме после того, как 1 апреля попала в больницу. Врачи поставили 70-летней певице диагноз – двусторонняя пневмония.

По данным источника, у Бабкиной наметилась «положительная динамика». Подруга певицы, доктор Маргарита Королева, сообщила журналистами о лечении звезды.

По словам доктора, первые дни были тяжелыми, в связи с чем осложнялась борьба с болезнью. Певица попала в реанимацию.

«Медикаментозная кома не случайно дается человеку, когда не могут подключить к аппарату ИВЛ. Была такая необходимость – сейчас она выведена из этого состояния. Она дышит на ИВЛ, ее переводят на кислород», – рассказала врач.

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