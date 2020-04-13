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«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции жителей городов Беларуси

13.04.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции жителей всех областных центров Беларуси, а также некоторых крупных городов, таких как Бобруйск и Солигорск. Об этом сообщили в самой компании.


Индекс самоизоляции в городах Беларуси на 13 апреля. Скриншот Яндекс. Карты

Для этого аналитики компании рассчитали специальный индекс, который имеет 5-бальную шкалу. Чем выше балл, тем больше людей соблюдает самоизоляцию.

Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений компании в Беларуси. Все показатели сводятся к единой шкале, на которой 0 соответствует уровню часа пик в типичный будний день, а 5 — показателям, которые обычно бывают глубокой ночью.

Как можно видеть, на утро понедельника индекс белорусских городов составляет около 3 баллов.

Для примера посмотрим, какой индекс у городов Российской Федерации и близлежащих государств на 13 апреля: у Москвы 3,7, у Санкт-Петербурга 3,6, у Новосибирска — 2. А у столицы Узбекистана — 4,5.


Скриншот Яндекс. Карты

На странице проекта можно посмотреть данные по областным центрам и ряду других крупных городов страны, а также гистограмму по дням для Минска, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева. Там же можно сравнить города по баллу самоизоляции. Данные будут обновляться каждый день. Информер можно увидеть на главной странице поисковика и на Яндекс.Картах.

Как показывает статистика использования приложений компании, белорусы стали реже появляться на улице примерно с 30 марта. В частности, в «Навигаторе» строится меньше маршрутов, то есть люди стали реже ездить в офис и по делам. Значительно больше времени они стали проводить в «Яндекс.Эфире», «Дзене» и на «КиноПоиске».

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Для этого аналитики компании рассчитали специальный индекс, который имеет 5-бальную шкалу. Чем выше балл, тем больше людей соблюдает самоизоляцию.
 
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