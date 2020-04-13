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В Октябрьском районе пьяный бесправник попал в аварию, бросил пострадавшую пассажирку и сбежал
Источник материала: Tut.by
В Октябрьском районе пьяный бесправник на Skoda бросил пострадавшую в ДТП пассажирку и скрылся. Подробности
Авария произошла поздно вечером 12 апреля на дороге Ржанов — Альбинск.
29-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадала 47-летняя пассажирка — она в больнице. Мужчина же с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками милиции.
По предварительной информации, водитель был пьян, кроме этого, у него не было прав.
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Авария произошла поздно вечером 12 апреля на дороге Ржанов - Альбинск.
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