ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Октябрьском районе пьяный бесправник попал в аварию, бросил пострадавшую пассажирку и сбежал

13.04.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Октябрьском районе пьяный бесправник на Skoda бросил пострадавшую в ДТП пассажирку и скрылся. Подробности рассказали в МВД.


Авария произошла поздно вечером 12 апреля на дороге Ржанов — Альбинск.

29-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадала 47-летняя пассажирка — она в больнице. Мужчина же с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками милиции.

По предварительной информации, водитель был пьян, кроме этого, у него не было прав.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла поздно вечером 12 апреля на дороге Ржанов - Альбинск.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции жителей городов Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика