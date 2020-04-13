В Октябрьском районе пьяный бесправник попал в аварию, бросил пострадавшую пассажирку и сбежал

Источник материала: Tut.by

В Октябрьском районе пьяный бесправник на Skoda бросил пострадавшую в ДТП пассажирку и скрылся. Подробности рассказали в МВД.





Авария произошла поздно вечером 12 апреля на дороге Ржанов — Альбинск.

29-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадала 47-летняя пассажирка — она в больнице. Мужчина же с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками милиции.

По предварительной информации, водитель был пьян, кроме этого, у него не было прав.