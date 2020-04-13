ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Чытаем класіку разам»: онлайн-чтение романа Владимира Короткевича

13.04.2020 09:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Гордость белорусской литературы – роман Владимира Короткевича «Каласы пад сярпом тваім» – прочтут в Минске. Онлайн. С этого дня стартует необычная акция, приуроченная к 90-летию со дня рождения писателя.

Более 50-ти человек – артисты, культурные и общественные деятели, бизнесмены – по очереди прочитают по главе из легендарного произведения. Съёмочную площадку организовали в символичном месте – Музее истории белорусской литературы. Одна из точек – в зале, где расположена постоянная экспозиция, посвященная Короткевичу. Там вовсю готовятся к запуску трансляции – онлайн-формат позволит привлечь к акции больше зрителей.

Начало онлайн-эфира на YouTube-канале музея – в 16 часов. Трансляции будут идти до 29-го апреля. Делиться впечатлениями можно, используя хештег #чытаем_класіку_разам.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гордость белорусской литературы – роман Владимира Короткевича «Каласы пад сярпом тваім» – прочтут в Минске. Онлайн. С этого дня стартует необычная акция,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Павел Баранов о будущем брестского «Динамо»: «Идет определенное движение с акцентом на поддержку все же в сторону «Руха»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика