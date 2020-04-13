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«Чытаем класіку разам»: онлайн-чтение романа Владимира Короткевича
Источник материала: ОНТ
Гордость белорусской литературы – роман Владимира Короткевича «Каласы пад сярпом тваім» – прочтут в Минске. Онлайн. С этого дня стартует необычная акция, приуроченная к 90-летию со дня рождения писателя.
Более 50-ти человек – артисты, культурные и общественные деятели, бизнесмены – по очереди прочитают по главе из легендарного произведения. Съёмочную площадку организовали в символичном месте – Музее истории белорусской литературы. Одна из точек – в зале, где расположена постоянная экспозиция, посвященная Короткевичу. Там вовсю готовятся к запуску трансляции – онлайн-формат позволит привлечь к акции больше зрителей.
Начало онлайн-эфира на YouTube-канале музея – в 16 часов. Трансляции будут идти до 29-го апреля. Делиться впечатлениями можно, используя хештег #чытаем_класіку_разам.
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Гордость белорусской литературы – роман Владимира Короткевича «Каласы пад сярпом тваім» – прочтут в Минске. Онлайн. С этого дня стартует необычная акция,...
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