«Чытаем класіку разам»: онлайн-чтение романа Владимира Короткевича

Источник материала: ОНТ

Гордость белорусской литературы – роман Владимира Короткевича «Каласы пад сярпом тваім» – прочтут в Минске. Онлайн. С этого дня стартует необычная акция, приуроченная к 90-летию со дня рождения писателя.

Более 50-ти человек – артисты, культурные и общественные деятели, бизнесмены – по очереди прочитают по главе из легендарного произведения. Съёмочную площадку организовали в символичном месте – Музее истории белорусской литературы. Одна из точек – в зале, где расположена постоянная экспозиция, посвященная Короткевичу. Там вовсю готовятся к запуску трансляции – онлайн-формат позволит привлечь к акции больше зрителей.

Начало онлайн-эфира на YouTube-канале музея – в 16 часов. Трансляции будут идти до 29-го апреля. Делиться впечатлениями можно, используя хештег #чытаем_класіку_разам.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram