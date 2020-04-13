|
Госкомимущество будет проводить осмотр объектов оценки онлайн
13.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В связи с эпидемиологической ситуацией Госкомимущество до 1 июня по согласованию с заказчиком оценки будет проводить осмотр объекта,
Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.
Во время проведения такого осмотра оценщику необходимо делать фотографии (скриншоты) объекта оценки, отражающие его состояние (внешний вид). «Они должны быть сделаны в том количестве и качестве, которые позволят однозначно идентифицировать объект оценки, его состояние (состояние конструктивных элементов, составных частей и принадлежностей, узлов, агрегатов) и месторасположение», — отметили в комитете.
В дальнейшем эти фотографии будут включены исполнителем в качестве приложений в отчет, составленный по результатам независимой оценки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с эпидемиологической ситуацией Госкомимущество до 1 июня по согласованию с заказчиком оценки будет проводить осмотр объекта, подлежащего оценке, по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)