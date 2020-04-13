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Госкомимущество будет проводить осмотр объектов оценки онлайн

13.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Госкомимущество будет проводить осмотр объектов оценки онлайн

В связи с эпидемиологической ситуацией Госкомимущество до 1 июня по согласованию с заказчиком оценки будет проводить осмотр объекта, подлежащего оценке, по видеосвязи в режиме онлайн. 

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Во время проведения такого осмотра оценщику необходимо делать фотографии (скриншоты) объекта оценки, отражающие его состояние (внешний вид). «Они должны быть сделаны в том количестве и качестве, которые позволят однозначно идентифицировать объект оценки, его состояние (состояние конструктивных элементов, составных частей и принадлежностей, узлов, агрегатов) и месторасположение», — отметили в комитете.

В дальнейшем эти фотографии будут включены исполнителем в качестве приложений в отчет, составленный по результатам независимой оценки.

https://www.belta.by/

 
 
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В связи с эпидемиологической ситуацией Госкомимущество до 1 июня по согласованию с заказчиком оценки будет проводить осмотр объекта, подлежащего оценке, по...
 
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