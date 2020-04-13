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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мошенники увели сумму кредита с карты местной жительницы Полоцка Знания не уберегли от потери денег. В Полоцке мошенники выудили у местной жительницы информацию о банковском счете и увели крупную сумму. По информации милиции,...

Знания не уберегли от потери денег. В Полоцке мошенники выудили у местной жительницы информацию о банковском счете и увели крупную сумму. По информации милиции, работая в одном из банков, 36-летняя полочанка была хорошо знакома с информацией о различных мошеннических схемах. Разместив на сайте объявление о продаже матраса, она стала ждать клиентов. Те вскоре связались с ней через Messenger. В процессе общения преступники попытались выведать реквизиты платежной карты продавца. По словам потерпевшей, она стала подозревать неладное и решила, что расскажет только о своей виртуальной карте, где не было денег. После этого общение между партнерами по сделке прекратилось.