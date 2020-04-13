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Мошенники увели сумму кредита с карты местной жительницы Полоцка

13.04.2020 10:14 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Знания не уберегли от потери денег. В Полоцке мошенники выудили у местной жительницы информацию о банковском счете и увели крупную сумму. По информации милиции, работая в одном из банков, 36-летняя полочанка была хорошо знакома с информацией о различных мошеннических схемах. Разместив на сайте объявление о продаже матраса, она стала ждать клиентов. Те вскоре связались с ней через  Messenger. В процессе общения преступники попытались выведать реквизиты платежной карты продавца. По словам потерпевшей, она стала подозревать неладное и решила, что расскажет только о своей виртуальной карте, где не было денег. После этого общение между партнерами по сделке прекратилось. 

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебской области: "Через некоторое время женщина взяла кредит в размере 1000 рублей. Как только средства поступили на счет, то они были моментально украдены. Правоохранители выяснили, что преступники посредством виртуального счета получили доступ к реальным данным и только ждали пополнения. Возбуждено уголовное дело". 

 
 
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Знания не уберегли от потери денег. В Полоцке мошенники выудили у местной жительницы информацию о банковском счете и увели крупную сумму. По информации милиции,...
 
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