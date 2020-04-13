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Авария на железнодорожном переезде: водитель Volkswagen скончался по дороге в больницу
Источник материала: БTСерьезная авария в Волковысском районе - на железнодорожном переезде легковушка столкнулась с поездом. Водитель машины погиб. Сообщается, что в момент аварии на переезде работала светозвуковая сигнализация. Тем не менее, шофер Volkswagen выехал на рельсы перед составом. Машинист не смог остановиться: удар пришелся в правую переднюю часть легковушки. В результате ДТП водитель Volkswagen получил тяжелые травмы, по дороге в больницу он скончался. Его 26-летняя жена и 2-летняя дочь практически не пострадали. Также нет пострадавших и среди пассажиров пригородного поезда.
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Серьезная авария в Волковысском районе - на железнодорожном переезде легковушка столкнулась с поездом. Водитель машины погиб. Сообщается, что в момент аварии на...
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