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Авария на железнодорожном переезде: водитель Volkswagen скончался по дороге в больницу

13.04.2020 10:14 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Серьезная авария в Волковысском районе - на железнодорожном переезде легковушка столкнулась с поездом. Водитель машины погиб. Сообщается, что в момент аварии на переезде работала светозвуковая сигнализация. Тем не менее, шофер Volkswagen  выехал на рельсы перед составом. Машинист не смог остановиться: удар пришелся в правую переднюю часть легковушки. В результате ДТП водитель Volkswagen получил тяжелые травмы, по дороге в больницу он скончался. Его 26-летняя жена и 2-летняя дочь практически не пострадали. Также нет пострадавших и среди пассажиров пригородного поезда. 
 
 
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Серьезная авария в Волковысском районе - на железнодорожном переезде легковушка столкнулась с поездом. Водитель машины погиб. Сообщается, что в момент аварии на...
 
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