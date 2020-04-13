Две ночи провел в лесу — в Солигорском районе нашли 77-летнего дедушку

Источник материала: Слуцк Город





Фото предоставлено Ильей Давиденко

В лесу возле деревни Груздово Солигорского района 11 апреля волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» вместе с сотрудниками милиции, спасателями и местными жителями искали пропавшего 77-летнего пенсионера. Дедушка был удивлен, когда его нашли, сообщает МЛЫН.BY .

Пожилой житель Груздово Николай Копа 9 апреля около 22:00 ушел из дома в лес и обратно не вернулся.