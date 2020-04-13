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Две ночи провел в лесу — в Солигорском районе нашли 77-летнего дедушку

13.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


Фото предоставлено Ильей Давиденко

В лесу возле деревни Груздово Солигорского района 11 апреля волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» вместе с сотрудниками милиции, спасателями и местными жителями искали пропавшего 77-летнего пенсионера. Дедушка был удивлен, когда его нашли, сообщает МЛЫН.BY .

Пожилой житель Груздово Николай Копа 9 апреля около 22:00 ушел из дома в лес и обратно не вернулся.

Как пояснил координатор ПСО «Ангел. Солигорск — Слуцк» Илья Давиденко, с утра 11 апреля мужчину искали 13 волонтеров ПСО «Ангел», пятеро спасателей, трое милиционеров и местные жители.

 
 
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В лесу возле деревни Груздово Солигорского района 11 апреля волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» вместе с сотрудниками милиции, спасателями и местными...
 
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