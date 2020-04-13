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Уточнили обстоятельства ДТП, где столкнулись два грузовика: пострадал водитель

13.04.2020 10:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В субботу, 11 апреля 2020 года около 11 утра в Пружанском районе на автодороге Р-85 «Слоним – Высокое» 52-летний водитель грузовика "Мерседес"совершил попутное столкновение с поворачивающим налево автомобилем "ГАЗ" под управлением 61-летнего местного жителя.

Уточнили обстоятельства ДТП, где столкнулись два грузовика: пострадал водитель

В результате ДТП водитель "Мерседеса" получил травмы и был доставлен в больницу.

Уточнили обстоятельства ДТП, где столкнулись два грузовика: пострадал водитель

Больше фото и видео с места происшествия по ссылке.

 
 
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  В субботу, 11 апреля 2020 года около 11 утра в Пружанском районе на автодороге Р-85 «Слоним – Высокое» 52-летний водитель грузовика "Мерседес" совершил попутное...
 
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