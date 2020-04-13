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Уточнили обстоятельства ДТП, где столкнулись два грузовика: пострадал водитель
13.04.2020 10:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В субботу, 11 апреля 2020 года около 11 утра в Пружанском районе на автодороге Р-85 «Слоним – Высокое» 52-летний водитель грузовика "Мерседес"
В результате ДТП водитель "Мерседеса" получил травмы и был доставлен в больницу.
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В субботу, 11 апреля 2020 года около 11 утра в Пружанском районе на автодороге Р-85 «Слоним – Высокое» 52-летний водитель грузовика "Мерседес" совершил попутное...
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