Гостелеканал СТВ принял эстафету по выдаче фейковых новостей про COVID-19









Григорий Азаренок пустился в рассуждения об «информационной пандемии» и изменении мира из-за COVID-19, пишет reform.by «Корреспондент»пустился в рассуждения об «информационной пандемии» и изменении мира из-за COVID-19, пишет





Манипулируя фактами и тараторя ключевые слова, ведущий внезапно многозначительно произнес «биологическое оружие», предлагая зрителю о чем-то задуматься и затем, как бы снимая с себя ответственность, сказал, что какие-то «мы» ничего не утверждают, а просто ставят вопросы.





«Сейчас мы ничего не утверждаем, просто ставим вопросы. И самый логичный из них — почему легко поверить, что летучую мышь съел баран, которого потом съел крокодил, на которого наступил динозавр и появилась эта зараза. А в то, что при нынешнем уровне развития химии, биологии, при закрытых бюджетах на химические исследования в спецслужбах и военных ведомствах создать вирус-мутант невозможно», — загадочно произнес Григорий.





Далее, очевидно, зритель уже должен быть готов сам сделать правильный вывод, однако ему все же нужно немного помочь. Поэтому телеведущий обращает внимание, кому может быть выгодна пандемия.





«Давайте вспомним классику. Первое, что нужно делать, искать: кому выгодно?» — задает риторический вопрос ведущий и тут же пускается в конспирологические рассуждения о проигрыше Запада Китаю и желании мировой закулисы поквитаться.





Здесь стоит оговориться, что риторика молодого сотрудника телеканала СТВ до боли напоминает передачи БТ 90-х и начала 2000-х. Именно тогда «творил» один из культовых пропагандистов режима и активный член «русскомирских» организаций Юрий Азаренок.





С его именем ассоциируется оголтелая антизападная пропаганда на телевидении и совершенно невменяемые псевдо-документальные фильмы, очевидная ложь которых была доказана в суде в 2001 году.









Показательно, что беларусские интернет-пользователи пропустили мимо ушей очередной срыв покровов с мировой закулисы на государственном беларусском телевидении, но высоко оценили мастерство автора сюжета по восхвалению главы Беларуси Александра Лукашенко. Отрывок широко разошелся в соцсетях и вызвал волну обсуждения.





«В мире есть лидер, которого не ломает информационная буря», — с дрожью в голосе произносит Григорий в конце сюжета, видимо, пытаясь превзойти своего отца.





Что же касается фейковых новостей о COVID-19, то СТВ - не первый белорусский гостелеканал, который их выдает.



