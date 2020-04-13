В Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. МЧС Беларуси предупреждает: в понедельник, 13 апреля, на большей части территории страны ожидается усиление ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Его скорость при порывах может достигать 15-20 м/с. Осторожно паркуйтесь и будьте внимательны – такая рекомендация автовладельцам.

Будет всё: и плюс, и минус, и мокрый снег с грозой. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Что касается температуры воздуха, то она будет выше климатической нормы. Сегодня по юго-востоку – до плюс 23. А вот во вторник, 14 апреля, резко похолодает.