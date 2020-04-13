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В Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. МЧС Беларуси предупреждает: в понедельник, 13 апреля, на большей части территории страны ожидается усиление ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Что касается температуры воздуха, то она будет выше климатической нормы. Сегодня по юго-востоку – до плюс 23. А вот во вторник, 14 апреля, резко похолодает.
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Новости Беларуси. МЧС Беларуси предупреждает: в понедельник, 13 апреля, на большей части территории страны ожидается усиление ветра, сообщили в программе Новости...
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