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В Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

13.04.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. МЧС Беларуси предупреждает: в понедельник, 13 апреля, на большей части территории страны ожидается усиление ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Его скорость при порывах может достигать 15-20 м/с. Осторожно паркуйтесь и будьте внимательны – такая рекомендация автовладельцам.  

Будет всё: и плюс, и минус, и мокрый снег с грозой. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Что касается температуры воздуха, то она будет выше климатической нормы. Сегодня по юго-востоку – до плюс 23. А вот во вторник, 14 апреля, резко похолодает.  

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Новости Беларуси. МЧС Беларуси предупреждает: в понедельник, 13 апреля, на большей части территории страны ожидается усиление ветра, сообщили в программе Новости...
 
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