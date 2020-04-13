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Водитель BMW протаранил гараж, скрываясь от погони в Барановичах. Видео аварии

13.04.2020 11:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель BMW пытался уйти от погони в Барановичах и попал в аварию. Видео инцидента появилось в телеграм-канале «ЧП Беларусь».

Происшествие случилось ночью 12 апреля. Водитель BMW проигнорировал требование инспекторов об остановке и попытался скрыться. Как видно на видео, в какой-то момент он не справился с управлением и влетел в гараж.

Как сообщает Intex-press со ссылкой на ГАИ, водителем оказался 35-летний брестчанин. От медицинского освидетельствования он отказался. Ранее мужчина трижды привлекался к ответственности за «пьяную» езду.


Сотрудники ГАИ составили на нарушителя семь административных протоколов.

 
 
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Сотрудники ГАИ составили на нарушителя семь административных протоколов.
 
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