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Водитель BMW протаранил гараж, скрываясь от погони в Барановичах. Видео аварии
Источник материала: Tut.by
Водитель BMW пытался уйти от погони в Барановичах и попал в аварию. Видео инцидента появилось в телеграм-канале «
Происшествие случилось ночью 12 апреля. Водитель BMW проигнорировал требование инспекторов об остановке и попытался скрыться. Как видно на видео, в какой-то момент он не справился с управлением и влетел в гараж.
Как сообщает
Сотрудники ГАИ составили на нарушителя семь административных протоколов.
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Сотрудники ГАИ составили на нарушителя семь административных протоколов.
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