Водитель BMW протаранил гараж, скрываясь от погони в Барановичах. Видео аварии

Источник материала: Tut.by

Водитель BMW пытался уйти от погони в Барановичах и попал в аварию. Видео инцидента появилось в телеграм-канале « ЧП Беларусь ».

Происшествие случилось ночью 12 апреля. Водитель BMW проигнорировал требование инспекторов об остановке и попытался скрыться. Как видно на видео, в какой-то момент он не справился с управлением и влетел в гараж.

Как сообщает Intex-press со ссылкой на ГАИ, водителем оказался 35-летний брестчанин. От медицинского освидетельствования он отказался. Ранее мужчина трижды привлекался к ответственности за «пьяную» езду.





Сотрудники ГАИ составили на нарушителя семь административных протоколов.