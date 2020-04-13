В 90-е годы банда Сергея Морозова наводила ужас на белорусский город Гомель . Бесследно пропадали десятки людей. Пытки, издевательства, убийства — заказные в том числе. Группировка действовала не только на территории Беларуси. Заказы приходили и из России.





В 2006 году Морозова и часть его подельников осудили — всего 46 человек. Троих приговорили к высшей мере наказания — расстрелу. Остальные бандиты получили сроки — от 6 до 20 лет заключения. А кому-то удалось скрыться.





В их числе и Сергей Дербенев по кличке Дербень, бывший у Морозова начальником службы безопасности. Дербенев отвечал за устранение конкурентов и личную безопасность главаря.





Объявленный в Беларуси в розыск, он прятался в России. Получил гражданство: Сергей Васильевич Дербенев 1967 года рождения стал Сергеем Николаевичем Коваленко 1968 года. В Хабаровске ему выдали паспорт, в селе Хабаровского края он и был прописан несколько лет. В ноябре 2015 года женился во Владивостоке, а в декабре этого же года оформил прописку в приморском Шкотово.





«В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о точном нахождении одного из лидеров организации — Сергее Дербеневе. Меропрития проводились как в местах лишения свободы, так и в отношении освободившихся участников преступной организации», — сообщает Алексей Аксенов, начальник отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.





Как сообщили в МВД республики, разыскиваемый работал охранником на одном из предприятий Приморского края. Во время задержания он предъявил российский паспорт на чужое имя, намереваясь таким образом скрыть свою личность. Предполагается, что документ является подлинным. Предстоит выяснить, на каком основании он был выдан задержанному, — отметили в ведомстве.





gomel.today , Сергея Дербенева разыскивали с 2005 года. В международный розыск по линии Интерпола его объявили в 2006 году с огромным списком совершенных преступлений: от краж и разбоев до похищения людей и умышленных убийств. Оперативники ГУБОПиК предполагают, что в банде Морозова Дербень руководил «штатными» киллерами. По данным издания, Сергея Дербенева разыскивали с 2005 года. В международный розыск по линии Интерпола его объявили в 2006 году с огромным списком совершенных преступлений: от краж и разбоев до похищения людей и умышленных убийств. Оперативники ГУБОПиК предполагают, что в банде Морозова Дербень руководил «штатными» киллерами.





В белорусском криминальном мире Дербеня считали последним из оставшихся в живых представителей верхушки «морозовских», знающего судьбу «общака», который после разгрома группировки правоохранители не нашли. Не исключено, что именно доступ к этой тайне позволил Дербеневу так долго скрываться.