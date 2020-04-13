Дзержинский РОЧС: Навел порядок

Источник материала: Новости Дзержинска

В одном из населенных пунктов Дзержинского района 7.03.2020 случился пожар.

В одном из населенных пунктов Дзержинского района 7.03.2020 случился пожар. И как вы думаете из-за чего?!

Ну конечно, сжигание мусора на приусадебном участке! Установившаяся жаркая погода только благоприятствует распространению огня.

После многочисленных просьб и уговоров председателя сельского исполнительного комитета, гражданину было выписано представление, в котором были указаны сроки на устранение нарушений и наведения порядка, но и это не помогло. Тогда председатель обратился за помощью в МЧС, и уже инспектор в очередной раз побеседовал с гражданином, разъяснив все правила и требования, акцентировав внимание на том, что убрать территорию необходимо, исключая факт разведения костра.

В свою очередь председатель СИК пообещал предоставить трактор, на вывоз мусора, но что-то сподвигло мужчину поступить иначе. Принялся сжигать ненужные вещи в бочке, искры вылетели на сухую траву и быстро распространились по участку, а затем перекинулись и на дачный дом.

Вот так вот навел порядок…

Такие случаи весной не редки, но спасателям хотелось бы, чтобы их было как можно меньше. Сгорают постройки, дома, а что самое страшное – люди получают серьезные травмы и даже гибнут.

Случай этого же дня в Гродненской областив деревне Нарчи Щучинского района (в 70 км от Гродно) имело совсем другие последствия.Как стало известно, в этой деревне сгорело 22 дома.

По словам очевидцев, уцелело всего 4 дома. В целом сгорели нежилые дома (в основном использовались в теплую пору года под дачи), заселены были 4-5 домов, два из которых уничтожил огонь. Сейчас местные жители экстренно собирают помощь погорельцам. В результате возгорания жители деревни не пострадали.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС около 14.00, звонившая местная жительница рассказала о возгорании сухой растительности.

Согласно полученным данным, около 11.00 часов 70-летний местный житель во дворе своего дома осуществлял пал сухой травы. Со слов мужчины, данный процесс он контролировал, в дом ушел, когда все потухло. Однако через некоторое время к нему пришел односельчанин и сообщил о пожаре у него во дворе.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Задействованы возможности передвижной криминалистической лаборатории. Проводятся допросы свидетелей, устанавливается сумма причиненного пожаром ущерба. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, все обстоятельства выясняются.

Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от сжигания мусора, а если уж кто-то надумался это сделать, то обязательно соблюдите все меры пожарной безопасности: это возможно в тихую безветренную погоду, на расстоянии не менее 10 метров от строений, 20 метров от леса и 30 метров от скирд сена и соломы. Прежде чем разжечь костер, место вокруг кострища нужно окопать, рядом поставить емкость с водой (или огнетушитель или штыковая лопата), необходимо осуществлять постоянный контроль! Уходя, залить костер водой или засыпать песком до полного прекращения тления, во избежание повторного загорания.





























