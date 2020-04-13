Почти 15 млн защитных масок сшили предприятия «Беллегпрома»

Источник материала: ОНТ

Предприятия «Беллегпрома» сшили почти 15 миллионов защитных масок сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу концерна.

Швейные предприятия работали даже в выходные. Причем многие швеи трудились уже шестую субботу подряд. К 15 апреля поставлена задача выйти на выпуск двух миллионов масок в сутки.

Напомним, что ранее, правительство Беларуси определило предприятие «Белфармация» единым оператором по продаже всего ассортимента защитных изделий. Именно эта компания контролирует поставки масок в аптеки, а также то, чтобы цены на них не завышались.

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