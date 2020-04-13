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Учебный год в Беларуси продлевать не будут
Источник материала: Myfin
Ранее сообщалось, что с учетом эпидемиологической обстановки, сроки весенних школьных каникул в Беларуси продлены по 18 апреля.
Четвертая четверть в связи с этим придется на период с 20 апреля по 30 мая. Сейчас идет корректировка учебного плана по предметам.
Как сообщили в министерстве, в связи с продлением весенних каникул продолжат работать пришкольные лагеря. Они работают по заявительному принципу с проведением санитарно-эпидемических мероприятий. Будут работать и объединения по интересам.
Источник: Myfin.by
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Минобразования Беларуси не планирует продлевать учебный год из-за продления школьных каникул. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
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