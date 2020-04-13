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Учебный год в Беларуси продлевать не будут

13.04.2020 13:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Ранее сообщалось, что с учетом эпидемиологической обстановки, сроки весенних школьных каникул в Беларуси продлены по 18 апреля.

Четвертая четверть в связи с этим придется на период с 20 апреля по 30 мая. Сейчас идет корректировка учебного плана по предметам.

Как сообщили в министерстве, в связи с продлением весенних каникул продолжат работать пришкольные лагеря. Они работают по заявительному принципу с проведением санитарно-эпидемических мероприятий. Будут работать и объединения по интересам.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Минобразования Беларуси не планирует продлевать учебный год из-за продления школьных каникул. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
 
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