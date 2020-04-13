"Если экс-чиновник полезен, его оформят дворником, а по факту будет директором"

9 апреля Лукашенко подписал декрет №1, которым ряд действующих декретов главы государства приводится в соответствие с новациями закона по вопросам совершенствования трудовых отношений от 18 июля 2019 года.





Суть декрета «Белорусскому партизану» прокомментировал председатель ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин.





- Все обсуждают положение, согласно которому за чиновником, уволенным по дискредитирующим обстоятельствам, устанавливается мониторинг их трудоустройства – чтобы не допустить их трудоустройства на руководящие должности в течение пяти лет.





Тут, как говорится, мониторь не мониторь, но если бывший чиновник полезен какой-нибудь организации, то его оформят дворником, но на самом деле он будет де-факто руководителем.





Если экс-чиновник с его связями нужен директору частной фирмы, он возьмет его на должность экономиста, дворника, будет платить ему любую зарплату, а тот будет помогать директору своими связями. Эта норма не эффективна.





Если чиновник перешел черту закона, значит, его следует привлекать к уголовной ответственности. А некий мониторинг – смешно и несерьезно. А кто будет следить, а кто будет подсматривать, а кто будет доносить? Кто будет следить за тем, Вася Пупкин работает дворником или старшим дворником, или, быть может, начальником подотдела отчистки, как Шариков?





Конечно, в стране введен персонифицированный учет, можно вести мониторинг и через интернет. Но ведь руководящие должности можно и не давать, но брать на работу с зарплатой выше чиновничьей.





Вот у меня референт с большим окладом, а не заместитель директора.









- Вы обратили внимание на другую норму…





- Декрет №5 предусматривал, что наниматель имеет право изменить существенные условия труда работнику, предупредив его за 7 календарных дней. В Трудовом кодексе, в обновленном варианте, наниматель должен предупредить работника за 30 дней.





Поскольку декреты президента обладают большей по сравнению с законами и кодексами юридической силой, коллизия разрешалась в пользу декрета. Но изменения в Трудовой кодекс были приняты позднее и, соответственно, отражали более актуальные общественные потребности. В последнем случае наблюдается большая защита работника, но прибавляет проблем нанимателю.





Глава государства отменил норму декрета №5, и теперь действует норма Трудового кодекса. Более того, он распространил действие Трудового кодекса на правоотношения, возникшие с 28 января, - то есть задним числом. Возникает логический вопрос: что делать тем нанимателям, кто уведомил своих работников за неделю? Такая постановка вопроса грозит лавиной судов.





Например, 29 января я уведомил за неделю человека об увольнении. Поскольку срок исковой давности – два месяца, человек обращается в суд. И какое решение сейчас должен принимать суд? Формально – наниматель предупредил работника неправильно и увольнение можно признавать незаконным. Но я-то действовал в рамках нормативных актов, которые действовали тогда.





Я бы понял, если бы декрет вступал в силу с момента опубликования. Но сейчас что делать с двумя месяцами?