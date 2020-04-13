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В Витебске инспекторы задержали бесправника с почти 2,6 промилле
Источник материала: Tut.by
Вечером 12 апреля в Витебске инспекторы задержали пьяного бесправника,
Сотрудники ГАИ остановили Volkswagen на проспекте Строителей. За рулем иномарки находился 49-летний местный житель, который ранее был лишен прав. По внешним признакам он был пьян, поэтому его отвезли на медосвидетельствование, которое показало 2,59 промилле алкоголя.
— Во время общения с инспекторами водитель вел себя вызывающе и оказал неповиновение законным требованиям милиционеров, — отметили в ГАИ.
В отношении нарушителя составили три административных протокола: за управление авто пьяным и без прав, а также за неповиновение законному требованию инспекторов.
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В отношении нарушителя составили три административных протокола: за управление авто пьяным и без прав, а также за неповиновение законному требованию инспекторов.
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