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Светлана Лобода похвасталась фигурой через 2 месяца после родов

13.04.2020 13:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Светлана Лобода похвасталась фигурой через 2 месяца после родов

Известная российская певица Светлана Лобода опубликовала три снимка в соцсетях. 37-летняя певица в купальнике восхитила поклонников.

Артистка вместе со своими двумя дочерьми соблюдает режим самоизоляции. Однако знаменитость решила поднять настроение своим фанатам и опубликовала три фото, которые были сделаны летом 2018 года.

Светлана позировала в леопардовом купальнике и демонстрировала стройную фигуру. 

«Нахлынули воспоминания… Через 2 месяца после родов», — подписала Лобода свою публикацию. 

Певица попросила подписчиков выбрать кадр, который им нравится больше. 

Фотосессия тут же вызвала обсуждение подписчиков. «Огонь, а это мама двух девчонок!», «Обалденная!», «Вы мужчин сводите с ума!» — написали они.

Напомним, что Лобода родила младшую дочь Тильду в мае 2018 года. 

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Известная российская певица Светлана Лобода опубликовала три снимка в соцсетях. 37-летняя певица в купальнике восхитила поклонников. Артистка вместе со своими...
 
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