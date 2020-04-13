Светлана Лобода похвасталась фигурой через 2 месяца после родов

Источник материала: ОНТ

Известная российская певица Светлана Лобода опубликовала три снимка в соцсетях. 37-летняя певица в купальнике восхитила поклонников.

Артистка вместе со своими двумя дочерьми соблюдает режим самоизоляции. Однако знаменитость решила поднять настроение своим фанатам и опубликовала три фото, которые были сделаны летом 2018 года.

Светлана позировала в леопардовом купальнике и демонстрировала стройную фигуру.

«Нахлынули воспоминания… Через 2 месяца после родов», — подписала Лобода свою публикацию.

Певица попросила подписчиков выбрать кадр, который им нравится больше.

Фотосессия тут же вызвала обсуждение подписчиков. «Огонь, а это мама двух девчонок!», «Обалденная!», «Вы мужчин сводите с ума!» — написали они.

Напомним, что Лобода родила младшую дочь Тильду в мае 2018 года.

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