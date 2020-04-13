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Рукописный текст хита The Beatles ушел с молотка за $910 тысяч

13.04.2020 13:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рукописный текст хита The Beatles ушел с молотка за 0 тысяч

С молотка почти за миллион долларов! На американском аукционе в минувшие выходные был продан рукописный текст песни The Beatles «Hey Jude».

Песню написал один из участников легендарной британской группы – Пол Маккартни – в 1968 году. Позже она была выдвинута на музыкальную премию «Грэмми» в номинациях «Запись года» и «Песня года». Лист с текстом стал одним из 250-ти лотов, выставленных на аукцион к 50-й годовщине распада группы. Изначально он оценивался в 140-180 тысяч долларов.

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С молотка почти за миллион долларов! На американском аукционе в минувшие выходные был продан рукописный текст песни The Beatles «Hey Jude». Песню написал один из участников...
 
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