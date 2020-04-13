Пожары в Борщево и в Каменце

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Ранним утром 11 апреля на линию 101 поступило сообщение о загорании в бане в Борщево. По прибытии спасателей к месту вызова баня, совмещенная с гаражом, была полностью охвачена огнем, кровля частично обрушена.

В результате пожара огнем повреждены кровля, перекрытие, имущество в бане, а также мини-трактор Кентавр, который находился в гараже.

В этот же день, только вечером, в центр оперативного управления райотдела МЧС поступило сообщение о загорании в хозяйственном строении в Каменце. По прибытии спасателей к месту вызова кровля хозяйственного строения была охвачена огнем. Хозяйственная постройка, совмещающая гараж, летнюю кухню и баню, принадлежит гражданину 1985 г. р.

В результате пожара огнем повреждены кровля, перекрытие, имущество хозяйственного строения. Пострадавших нет.

Причины обоих пожаров устанавливаются. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

Райотдел МЧС напоминает: каждый пятый пожар происходит по причине нарушения правил эксплуатации отопительных приборов.

ПОМНИТЕ: любой нагревательный прибор, по своей сути, является пожароопасным объектом. Поэтому следует обязательно придерживаться определенных требований противопожарной безопасности.

При установке металлических печей покупайте только сертифицированные изделия заводского производства. Ремонт и кладку кирпичных печей доверяйте квалифицированным специалистам. При эксплуатации кирпичной печи необходимо регулярно следить за ее состоянием: трещин, сколов, выпадения кирпича из топки или дымохода допускать никак нельзя. Не стоит забывать про противопожарную разделку в дымоходе печи, при этом, поверхность кирпичной дымовой трубы в чердачном помещении следует обмазать глиняным раствором, после чего побелить. Это необходимо для того, чтобы на белом фоне было легче обнаружить возникшие дефекты. Дымоход печи – место обильного скопления сажи. Поэтому пожар вполне может возникнуть по причине ее возгорания. При этом пламя может повредить кровлю или перекинуться на крышу. Вывод один – следить за чистотой дымохода и не допускать его засорения. Поверхность пола, расположенная непосредственно перед растопочной дверцей печи, должна быть покрыта металлическим листом размером 50х70 см, чтобы искры и выпавшие угли не послужили причиной пожара.

Запрещается топить печи с открытыми дверцами, складировать горючие материалы возле них, растапливать бензином или легковоспламеняющимися жидкостями, оставлять топящуюся печь без присмотра, а также поручать детям следить за ней.

Соблюдение этих правил позволит избежать пожара и обезопасить от возникновения чрезвычайной ситуации.