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Oops! Доллар обвалился почти до месячного минимума

13.04.2020 14:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Другие валюты тоже подешевели.

Белорусский рубль продолжил отыгрывать потери. По итогам торгов 13 апреля уже второй раз подряд сразу все валюты подешевели. Как следствие, стоимость корзины валют снизилась на 0,37% до минимума за 25 дней.

Курс доллара обвалился ещё на 0,0139 BYN до 2,4613 BYN/USD. Это минимальное значение с середины марта.

За последние девять торговых сессий стоимость доллара рухнула на 0,1360 BYN. Почти 2/3 этого снижения пришлось на последние три дня торгов.

Кус евро упал на 0,0097 BYN до 2,6963 BYN/EUR. Евро подешевел уже пятый раз подряд и опустился до минимума за 26 дней.

За последние десять торговых сессий стоимость европейской валюты обвалилась на 0,1830 BYN.

Курс российского рубля снизился на 0,0097 BYN до 3,3474 BYN/100 RUB. Сотня российских рублей подешевела до минимума за 11 дней.

Итоги прошедшей недели 

Все валюты подешевели к белорусскому рублю по итогам минувшей недели:

доллар −0,0970 BYN (−3,77%);
евро −0,0737 BYN (−2,65%);
российский рубль −0,0015 BYN (−0,04%);

валютная корзина −1,71%.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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