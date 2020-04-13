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Лимиты по платежам без пин-кода по некоторым бесконтактным карточкам увеличили до 120 рублей
Источник материала: Tut.by
Платежная система Visa увеличивает лимит по бесконтактным платежам без ввода пин-кода до 120 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
В Visa подчеркивают, что новый платежный лимит на 50% выше предыдущего, который составлял 80 рублей, а это «делает ежедневные транзакции более удобными для пользователей Беларуси». При этом при оплате смартфонами, умными часами вводить пин-код не нужно вне зависимости от суммы операции. Сейчас 79% платежей в Беларуси осуществляется с помощью бесконтактных платежных инструментов.
Ранее лимит по бесконтактным операциям без пин-кода составлял 20 рублей. На прошлой неделе Банковский процессинговый центр
Отдельные банки еще раньше увеличивали свои лимиты по бесконтактным платежам без пин-кода. К примеру, Приорбанк в прошлом году
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Ранее об увеличении лимитов заявлял Банковский процессинговый центр и отдельные банки.
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