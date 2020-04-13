Лимиты по платежам без пин-кода по некоторым бесконтактным карточкам увеличили до 120 рублей

Источник материала: Tut.by

Платежная система Visa увеличивает лимит по бесконтактным платежам без ввода пин-кода до 120 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Visa подчеркивают, что новый платежный лимит на 50% выше предыдущего, который составлял 80 рублей, а это «делает ежедневные транзакции более удобными для пользователей Беларуси». При этом при оплате смартфонами, умными часами вводить пин-код не нужно вне зависимости от суммы операции. Сейчас 79% платежей в Беларуси осуществляется с помощью бесконтактных платежных инструментов.

Ранее лимит по бесконтактным операциям без пин-кода составлял 20 рублей. На прошлой неделе Банковский процессинговый центр объявил о том, что этот лимит увеличен до 80 рублей по картам Visa, Mastercard, БЕЛКАРТ и «Мир» и до 45 рублей по картам UnionPay. Эти лимиты действуют с 9 апреля в организациях торговли и сервиса, банками-эквайерами которых являются Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, БСБ-Банк и Паритетбанк.

Отдельные банки еще раньше увеличивали свои лимиты по бесконтактным платежам без пин-кода. К примеру, Приорбанк в прошлом году предоставил лимит в 80 рублей тем, у кого есть платежный браслет, в который вставляется карточка Visa Classic. БПС-Сбербанк еще в 2016 году предоставлял возможность совершать бесконтактные платежи на сумму до 60 рублей без ввода пин-кода (по карте Visa), а Банк Решение — до 200 рублей (по карте Visa Platinum).