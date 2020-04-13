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Уникальная акция – квартира для каждого! В столичном комплексе «Минск Мир» рассрочка на 10 лет – без первого взноса!
13.04.2020 14:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уникальная акция – квартира для каждого! В столичном комплексе «Минск Мир» рассрочка на 10 лет – без первого взноса!
Акция! Акция! Акция! Покупайте сейчас – платите потом. Новость действительно сенсационная – с сегодняшнего дня в столичном комплексе
На условиях акции - квартиры, которые вы можете купить в длительную рассрочку без первоначального взноса. Иными словами, стоимость квартиры делится на 120 частей – ровно столько необходимо будет ежемесячно платить за свою квартиру при оформлении в рассрочку на 10 лет. Ваш ежемесячный платеж составит от 1170 рублей в месяц!
Никаких процентов, никаких скрытых переплат! Не нужны поручители и справки о доходах. Требуется только паспорт для оформления договора – и ваша готовность купить квартиру!
Внимание! Действует также акция – при бронировании и покупке квартиры на сайте застройщика в режиме онлайн можно хорошо сэкономить! Экономия составит:
- на квартире до 40 м2 – 4 000 рублей;
- от 40 м2 до 55 м2 – 7 000 рублей;
- более 55 м2 – 10 000 рублей.
Как отметил председатель совета директоров застройщика Вибор Мулич, из-за сложной экономической ситуации в мире, сегодня многим семьям невозможно получить банковский кредит или собрать средства на первый взнос. «Мы чувствуем свою ответственность, чтобы сделать покупку жилья возможным для многих людей. Поэтому только в этом году мы инвестируем в комплекс «Минск Мир» не менее 100 млн долларов. В любой кризис лучшая инвестиция – это вложение в будущее, в недвижимость. И мы именно сейчас предоставляем белорусским покупателям уникальный шанс построиться и стать владельцами собственного жилья без первоначального взноса и с ежемесячными платежами, сравнимыми с арендной платой», – подчеркнул Вибор Мулич.
Вибор Мулич, председатель совета директоров «Дана Холдингз»
Все квартиры – в уже строящихся домах. Сегодня
Квартал «Эмиратс Люкс» практически завершен
На подходе – новые новоселья. Срок сдачи большинства домов, в которых предлагаются квартиры – 2020 и 2021 годы. Это значит, что некоторые дома начнут сдаваться уже буквально через несколько месяцев!
Почему это важно для будущих владельцев? Потому что механизм рассрочки предусматривает вселение в квартиру еще до полной выплаты ее стоимости. То есть, когда дом сдан, покупатель приступает к ремонту своего жилья, а затем начинает в нем жить, продолжая ежемесячно платить взносы по оплате квартиры.
Это очень разумно – платить за собственные квадратные метры, а не арендованную площадь!
Комплекс
Комплекс «Минск Мир»
Здесь будет все – школа или детский сад в каждом квартале, взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, удобное транспортное сообщение, новые станции метро, паркинг и места для парковки автомобилей, парк, детские и спортивные площадки, торгово-развлекательный центр, магазины, кафе, спортивные объекты.
В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха
В квартале будут построены сразу две школы с бассейнами
При этом
Международного финансового центра Minsk World
Все дома – современные каркасно-блочные здания: с квартирами свободной планировки, просторными дизайнерскими лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой, скоростными бесшумными лифтами OTIS. Высота потолков – не менее 2,70 метра, лоджии застекленные, окна – панорамные или французские, от пола до потолка. Дворы – благоустроенные и без транзитного движения машин.
Все дома – современные каркасно-блочные здания с квартирами свободной планировки
Во всех домах стильные просторные лобби
Во всех квартирах застекленные лоджии и панорамные или французские окна
Во всех домах скоростные бесшумные лифты OTIS
Квартиры в рассрочку без первоначального взноса в комплексе «Минск Мир» отмечены на сайте застройщика
В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.
Офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».
Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Оформляйте покупку в рассрочку прямо сейчас – это ваша квартира!
ИООО «Дана Астра»
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