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Уникальная акция – квартира для каждого! В столичном комплексе «Минск Мир» рассрочка на 10 лет – без первого взноса!

13.04.2020 14:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уникальная акция – квартира для каждого! В столичном комплексе «Минск Мир» рассрочка на 10 лет – без первого взноса!

Уникальная акция – квартира для каждого! В столичном комплексе «Минск Мир» рассрочка на 10 лет – без первого взноса!

Акция! Акция! Акция! Покупайте сейчас – платите потом. Новость действительно сенсационная – с сегодняшнего дня в столичном комплексе «Минск Мир» можно приобрести квартиру в длительную беспроцентную рассрочку до 10 лет без первоначального взноса! Уникальная акция «Купи квартиру в рассрочку по цене аренды без первоначального взноса!» – это предложение, о котором долгие годы мечтали многие семьи. Только сейчас и только на один месяц! Ограниченное количество квартир! 

На условиях акции - квартиры, которые вы можете купить в длительную рассрочку без первоначального взноса. Иными словами, стоимость квартиры делится на 120 частей – ровно столько необходимо будет ежемесячно платить за свою квартиру при оформлении в рассрочку на 10 лет. Ваш ежемесячный платеж составит от 1170 рублей в месяц!

Никаких процентов, никаких скрытых переплат! Не нужны поручители и справки о доходах. Требуется только паспорт для оформления договора – и ваша готовность купить квартиру!

Внимание! Действует также акция – при бронировании и покупке квартиры на сайте застройщика в режиме онлайн можно хорошо сэкономить! Экономия составит:

- на квартире до 40 м2 – 4 000 рублей;

- от 40 м2 до 55 м2 – 7 000 рублей;

- более 55 м2 – 10 000 рублей.

Как отметил председатель совета директоров застройщика Вибор Мулич, из-за сложной экономической ситуации в мире, сегодня многим семьям невозможно получить банковский кредит или собрать средства на первый взнос. «Мы чувствуем свою ответственность, чтобы сделать покупку жилья возможным для многих людей. Поэтому только в этом году мы инвестируем в комплекс «Минск Мир» не менее 100 млн долларов. В любой кризис лучшая инвестиция – это вложение в будущее, в недвижимость. И мы именно сейчас предоставляем белорусским покупателям уникальный шанс построиться и стать владельцами собственного жилья без первоначального взноса и с ежемесячными платежами, сравнимыми с арендной платой», – подчеркнул Вибор Мулич.

Уникальная акция – квартира для каждого! В столичном комплексе «Минск Мир» рассрочка на 10 лет – без первого взноса!

Вибор Мулич, председатель совета директоров «Дана Холдингз»

Все квартиры – в уже строящихся домах. Сегодня в крупнейшем комплексе Европы «Минск Мир» жилье продается в девяти кварталах. Один из кварталов, «Эмиратс Люкс», уже практически завершен, и квартир здесь почти не осталось.

Уникальная акция – квартира для каждого! В столичном комплексе «Минск Мир» рассрочка на 10 лет – без первого взноса!

Квартал «Эмиратс Люкс» практически завершен

На подходе – новые новоселья. Срок сдачи большинства домов, в которых предлагаются квартиры – 2020 и 2021 годы. Это значит, что некоторые дома начнут сдаваться уже буквально через несколько месяцев!

Почему это важно для будущих владельцев? Потому что механизм рассрочки предусматривает вселение в квартиру еще до полной выплаты ее стоимости. То есть, когда дом сдан, покупатель приступает к ремонту своего жилья, а затем начинает в нем жить, продолжая ежемесячно платить взносы по оплате квартиры.

Это очень разумно – платить за собственные квадратные метры, а не арендованную площадь!

Комплекс «Минск Мир» в представлении не нуждается. Это современнейший район, который строится по принципу «город в городе» со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.

Уникальная акция – квартира для каждого! В столичном комплексе «Минск Мир» рассрочка на 10 лет – без первого взноса!

Комплекс «Минск Мир»

Здесь будет все – школа или детский сад в каждом квартале, взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, удобное транспортное сообщение, новые станции метро, паркинг и места для парковки автомобилей, парк, детские и спортивные площадки, торгово-развлекательный центр, магазины, кафе, спортивные объекты.

Уникальная акция – квартира для каждого! В столичном комплексе «Минск Мир» рассрочка на 10 лет – без первого взноса!

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха

Уникальная акция – квартира для каждого! В столичном комплексе «Минск Мир» рассрочка на 10 лет – без первого взноса!

В квартале будут построены сразу две школы с бассейнами

При этом строительство делового центра комплекса – Международного финансового центра MinskWorld – уже началось.

Уникальная акция – квартира для каждого! В столичном комплексе «Минск Мир» рассрочка на 10 лет – без первого взноса!

Международного финансового центра Minsk World

Все дома – современные каркасно-блочные здания: с квартирами свободной планировки, просторными дизайнерскими лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой, скоростными бесшумными лифтами OTIS. Высота потолков – не менее 2,70 метра, лоджии застекленные, окна – панорамные или французские, от пола до потолка. Дворы – благоустроенные и без транзитного движения машин.

Уникальная акция – квартира для каждого! В столичном комплексе «Минск Мир» рассрочка на 10 лет – без первого взноса!

Уникальная акция – квартира для каждого! В столичном комплексе «Минск Мир» рассрочка на 10 лет – без первого взноса!

Все дома – современные каркасно-блочные здания с квартирами свободной планировки

Уникальная акция – квартира для каждого! В столичном комплексе «Минск Мир» рассрочка на 10 лет – без первого взноса!

Уникальная акция – квартира для каждого! В столичном комплексе «Минск Мир» рассрочка на 10 лет – без первого взноса!

Во всех домах стильные просторные лобби

Уникальная акция – квартира для каждого! В столичном комплексе «Минск Мир» рассрочка на 10 лет – без первого взноса!

Уникальная акция – квартира для каждого! В столичном комплексе «Минск Мир» рассрочка на 10 лет – без первого взноса!

Во всех квартирах застекленные лоджии и панорамные или французские окна

Уникальная акция – квартира для каждого! В столичном комплексе «Минск Мир» рассрочка на 10 лет – без первого взноса!

Во всех домах скоростные бесшумные лифты OTIS

Кстати, на прошлой неделе в квартале «Азия» комплекса «Минск Миро» стартовали продажи в доме «Киото». Цена квадратного метра – от 2 499 рублей, и это прекрасный выбор! В доме 25 этажей и 294 квартиры свободной планировки площадью от 28 до 75 квадратных метров. Высота потолков 2,70 метра, а на первом и последнем этажах – 3 метра. Остекленные лоджии и балконы. Лобби имеет два выхода – в тихий двор и к стоянкам автомобилей. Три скоростных бесшумных лифта OTIS. И невероятная цена, которую с помощью онлайн-бронирования можно даже уменьшить!

Квартиры в рассрочку без первоначального взноса в комплексе «Минск Мир» отмечены на сайте застройщика bir.by – заходите, выбирайте, оформляйте!

В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Оформляйте покупку в рассрочку прямо сейчас – это ваша квартира!

ИООО «Дана Астра»
УНП 191295361

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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