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Готовьтесь: стал известен график отключений горячей воды в Минске в мае

13.04.2020 14:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Филиал "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" подготовил список адресов в столице, где горячую воду отключат в мае. Эти работы начнутся 11 мая

"В ближайшее время в Минске закончится отопительный сезон, а это значит, что за ним последуют плановые отключения горячей воды. Первый этап испытаний тепловых сетей на плотность и прочность для определения их готовности к следующему отопительному сезону начнутся с 11 мая. 

Продолжительность отключений не превысит 14 дней, а в случае успешного проведения испытаний тепловых магистралей сроки отключения будут сокращены", - сообщает "Минскэнерго".
 
Теги: Минск
 
 
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Филиал "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" подготовил список адресов в столице, где горячую воду отключат в мае. Эти работы начнутся 11 мая
 
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