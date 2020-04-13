Случчане изолировались средненько. «Яндекс» начал оценивать индекс самоизоляции в городах Беларуси

Источник материала: Слуцк Город

«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции жителей областных центров Беларуси и крупных городов с населением свыше 50 тысяч жителей.

Индекс самоизоляции оценивается системой на основе геоданных пользователей и информации об их передвижениях по 5-балльной шкале, где высшее значение означает более высокий уровень самоизоляции.

Уровень самоизоляции на текущий момент меняется в режиме онлайн, и за время подготовки этого материала в Слуцке увеличился с 2,2 до 2,4 баллов. В Солигорске в обеденное время значение аналогичное - 2,4.

В среднем по дням недели уровень самоизоляции в Слуцке составляет 3,5 баллов. Солигорчане самоизолировались лучше - на 3,9 баллов.

В Минске текущий индекс самоизоляции в обеденное время - 1,8 баллов, в среднем по дням - 3,8.





Следить за кортой самоизоляции можно по ссылке .

В описании сервиса говорится, что данный индекс носит информационный характер и не может использоваться для статистической оценки количества людей на улицах городов.

Slutsk-Gorod.by