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Федор Черных: Знаю, что в Беларуси половина футболистов сейчас хочет закончить играть
Источник материала: Партизан
Литовский футболист считает, что чемпионат Беларуси нужно поставить на паузу.
Полузащитник «Оренбурга» и экс-игрок могилевского «Днепра» Федор Черных в новом выпуске на канале «ЧестнОК» сообщил о том, что часть футболистов хотят приостановки чемпионата Беларуси, передает
«Знаю, что в Беларуси половина футболистов сейчас хочет закончить играть. У многих семьи. Не дай Бог кто-то заразится. Думаю, если такие обстоятельства, нужно делать паузу», – сказал Черных.
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Литовский футболист считает, что чемпионат Беларуси нужно поставить на паузу.
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