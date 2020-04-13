Федор Черных: Знаю, что в Беларуси половина футболистов сейчас хочет закончить играть

«Трибуна» . Полузащитник «Оренбурга» и экс-игрок могилевского «Днепра» Федор Черных в новом выпуске на канале «ЧестнОК» сообщил о том, что часть футболистов хотят приостановки чемпионата Беларуси, передает





«Знаю, что в Беларуси половина футболистов сейчас хочет закончить играть. У многих семьи. Не дай Бог кто-то заразится. Думаю, если такие обстоятельства, нужно делать паузу», – сказал Черных.