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В Китае седельный тягач протаранил дома. Есть жертвы
Источник материала: ОНТ
В Китае седельный тягач протаранил жилые дома. Девять человек погибли, ещё восемь – ранены.
У машины, гружёной бетонными трубами, отказали тормоза. На огромной скорости грузовик вылетел с дороги и опрокинулся, задев частную застройку. Движение на трассе временно заблокировано. На месте работают медики и спасатели.
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В Китае седельный тягач протаранил жилые дома. Девять человек погибли, ещё восемь – ранены. У машины, гружёной бетонными трубами, отказали тормоза. На огромной...
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