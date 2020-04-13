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В Китае седельный тягач протаранил дома. Есть жертвы

13.04.2020 14:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Китае седельный тягач протаранил дома. Есть жертвы

В Китае седельный тягач протаранил жилые дома. Девять человек погибли, ещё восемь – ранены. 

У машины, гружёной бетонными трубами, отказали тормоза. На огромной скорости грузовик вылетел с дороги и опрокинулся, задев частную застройку. Движение на трассе временно заблокировано. На месте работают медики и спасатели. 

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В Китае седельный тягач протаранил жилые дома. Девять человек погибли, ещё восемь – ранены.  У машины, гружёной бетонными трубами, отказали тормоза. На огромной...
 
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