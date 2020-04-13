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В Барановичах мужчина выпал с балкона девятого этажа и погиб

13.04.2020 14:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Барановичах мужчина выпал с балкона девятого этажа.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, происшествие случилось ночью 11 апреля. С балкона своей квартиры, расположенной на девятом этаже, выпал 53-летний мужчина. Он погиб.  

Мужчину обнаружили лежащим на земле соседи. Они вызвали милицию и скорую. Медики констатировали смерть местного жителя – он скончался на месте происшествия.  

По факту случившегося проводится проверка. Предварительно, смерть не носит криминальный характер. Назначена судебно-медицинская экспертиза.  

Люди в материале: Дмитрий Иванюк

 
 
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Новости Беларуси. В Барановичах мужчина выпал с балкона девятого этажа.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области...
 
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