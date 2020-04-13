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В Барановичах мужчина выпал с балкона девятого этажа и погиб
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Барановичах мужчина выпал с балкона девятого этажа.
Как
Мужчину обнаружили лежащим на земле соседи. Они вызвали милицию и скорую. Медики констатировали смерть местного жителя – он скончался на месте происшествия.
По факту случившегося проводится проверка. Предварительно, смерть не носит криминальный характер. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Новости Беларуси. В Барановичах мужчина выпал с балкона девятого этажа. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области...
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