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Шторм в США: есть жертвы, разрушено около трёхсот домов
Источник материала: ОНТ
В США из-за сильного шторма погибли, по меньшей мере, шесть человек.
Серия из 13-ти торнадо пронеслась по Миссисипи и Луизиане. Разрушено около трёхсот жилых домов и хозпостроек. Перевёрнуты автомобили, искорёжены рекламные щиты, оборваны провода. Тысячи жителей остались без электричества. Спасатели разбирают завалы. Из-за стихии в отдельных районах объявлено чрезвычайное положение.
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В США из-за сильного шторма погибли, по меньшей мере, шесть человек. Серия из 13-ти торнадо пронеслась по Миссисипи и Луизиане. Разрушено около трёхсот жилых домов и...
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