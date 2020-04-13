Шторм в США: есть жертвы, разрушено около трёхсот домов

Источник материала: ОНТ

В США из-за сильного шторма погибли, по меньшей мере, шесть человек.

Серия из 13-ти торнадо пронеслась по Миссисипи и Луизиане. Разрушено около трёхсот жилых домов и хозпостроек. Перевёрнуты автомобили, искорёжены рекламные щиты, оборваны провода. Тысячи жителей остались без электричества. Спасатели разбирают завалы. Из-за стихии в отдельных районах объявлено чрезвычайное положение.

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