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В Чернобыльской зоне больше недели не могут потушить лесные пожары

13.04.2020 15:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. В Чернобыльской зоне отчуждения более недели продолжается борьба с масштабными лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Чернобыльской зоне больше недели не могут потушить лесные пожары

В Чернобыльской зоне больше недели не могут потушить лесные пожары

В трёх лесничествах возгорания всё ещё не удаётся взять под контроль. В тушении принимают участие сотни людей и десятки единиц техники. Только за прошедшие сутки авиацией было осуществлено 143 рейда, сброшено 370 тонн воды.

В Чернобыльской зоне больше недели не могут потушить лесные пожары

Ситуацию усложняет сухая ветреная погода, которая способствует распространению огня. По данным специалистов, радиационная обстановка в Киеве и Киевской области стабильная, показатели не превышают допустимых значений.

В 52 районах Беларуси ввели запрет на посещение лесов

В Чернобыльской зоне больше недели не могут потушить лесные пожары

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Новости Украины. В Чернобыльской зоне отчуждения более недели продолжается борьба с масштабными лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   ...
 
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