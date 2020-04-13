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В Минске продали квартиру за 1,7 миллиона долларов. Узнали, что это за жилье

13.04.2020 15:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В первом квартале 2020 года самая дорогая сделка по общей цене была совершена с квартирой, расположенной на проспекте Победителей, 135Б в Минске. Объект, согласно данным Национального кадастрового агентства Госкомитета по имуществу Беларуси, был продан за 1,7 миллиона долларов. Что это за жилье и какие объекты еще были в цене — в материале REALTY.TUT.BY.


Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

С начала года самой дорогой сделкой купли-продажи среди квартир столицы был пентхаус в ЖК «D3» на проспекте Победителей, 135Б. Жилье расположено на 26 этаже и представляет собой единственные на этом уровне шестикомнатные апартаменты, полученные за счет объединения двух квартир.


Изображение: скриншот с «Яндекс.Карты»

Общая площадь пентхауса — 208,3 квадратных метра. В нем шесть комнат, три санузла, 4 балкона и гардеробная комната. В объявлении говорилось, что жилье продается с мебелью, техникой и текстилем. Например, в гостиной оставались два дивана, два кресла, три журнальных столика, винный шкаф, био-камин, ковер, обеденный стол, 10 стульев, встраиваемая мебель, светильники, занавески. Пентхаус был продан за 1, 7 миллиона долларов в эквиваленте, по 6 444 долларов за квадратный метр. Новый владелец — бизнесмен из Латвии.

Какие еще квартиры вошли в топ-5?

Второе место в рейтинге у однокомнатной квартиры на улице Ратомской (ЖК «Олимпик Парк»). Жилье площадью 207,6 м² купили за 345,6 тысячи долларов в эквиваленте, по 1 665 за квадратный метр.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Третье место зяняла шестикомнатная квартира в каркасном доме на Каховской, 26, площадью 218 м². Она была продана за 330 тысяч долларов в эквиваленте, по 1513 за квадратный метр.


Многоэтажка на Каховского, 26. Фото: скриншот с «Яндекс.Карты»

Четвертое — у однокомнатной квартиры в ЖК «Маяк Минска» (Мстиславца, 22). Жилье площадью 71,5 м² было продано за — 299,8 тысячи долларов, по 4 193 за квадратный метр. Это, к слову, самая дорогая «однушка» первого квартала относительно цены квадратного метра.


Фото: скриншот с «Яндекс.Карты»

Замыкает пятерку дорогих объектов первого квартала текущего года трехкомнатная квартира на проспекте Победителей, 27 (ЖК «Славянский квартал). Ее площадь — 117 квадратных метров. Объект был продан за 297 тысяч долларов, по 2 529 за квадратный метр.


Изображение: скриншот с «Яндекс.Карты»

 
Теги: Минск
 
 
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Стало известно, почем покупали самые дорогие в Минске квартиры в первом квартале 2020 года.
 
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