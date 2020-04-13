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В "Белнефтехиме" рассчитывают на 2 млн тонн нефти в апреле
Источник материала: Партизан
Концерн "Белнефтехим" заключает контракты с российскими крупными нефтяными компаниями и некоторыми другими, объем законтрактованного сырья на апрель приближается к 2 млн т.
Об этом сообщил корреспонденту
"Постепенно выходим и приближаемся к тем объемам в 2 млн т, которые запланировали. Работаем по заключению контрактов на апрель с "большой пятеркой" ("Роснефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз", "Лукойл", "Газпром нефть") и небольшими компаниями, с которыми ранее взаимодействовали, включая структуры "Сафмар", - рассказал Александр Тищенко.
Таким образом, поставленные задачи по обеспечению работы нефтеперерабатывающего комплекса решаются. "Создание запасов, обеспечение внутреннего рынка, экспорт, альтернативные поставки - по всем позициям работаем, как и было запланировано", - отметил пресс-секретарь.
Как сообщалось, поставки от крупных нефтяных компаний из России были остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Беларусь посчитала нецелесообразным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах.
В апреле поставки от крупных НК частично возобновлены. В Минске утверждают, что российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии, часть премии компенсирует российское правительство с помощью межбюджетных расчетов.
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Концерн "Белнефтехим" заключает контракты с российскими крупными нефтяными компаниями и некоторыми другими, объем законтрактованного сырья на апрель...
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