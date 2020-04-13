БелТА пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко. Об этом сообщил корреспондентупресс-секретарь "Белнефтехима"





"Постепенно выходим и приближаемся к тем объемам в 2 млн т, которые запланировали. Работаем по заключению контрактов на апрель с "большой пятеркой" ("Роснефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз", "Лукойл", "Газпром нефть") и небольшими компаниями, с которыми ранее взаимодействовали, включая структуры "Сафмар", - рассказал Александр Тищенко.





Таким образом, поставленные задачи по обеспечению работы нефтеперерабатывающего комплекса решаются. "Создание запасов, обеспечение внутреннего рынка, экспорт, альтернативные поставки - по всем позициям работаем, как и было запланировано", - отметил пресс-секретарь.









Как сообщалось, поставки от крупных нефтяных компаний из России были остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Беларусь посчитала нецелесообразным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах.



