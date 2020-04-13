Ушли в онлайн . Белорусы стали реже ходить в отделения банков

Источник материала: Myfin

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Отделения продолжают работать, но посетители в них не спешат. Каждый десятый в марте решил остаться дома и решать вопросы в онлайне. При этом резко повысилась активность пользователей мобильного и интернет-банка. Заодно белорусы стали чаще оформлять виртуальные карты – на треть больше в марте, чем в феврале.



«Наши отделения продолжают работать в обычном режиме. При этом, если говорить о минимизации контактов с окружающей средой, логично отдать предпочтение интернет-банку или его мобильной версии. Когда как не сейчас практиковать «home-bank» с его возможностями, начиная от оплаты через ЕРИП и перевода денег до открытия депозита и получения кредитных средств, – отметил зампредседателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко. – Мартовская статистика отражает закономерный тренд: белорусы чаще будут решать все финансовые вопросы в онлайне».

В самих отделениях появилась разметка для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра. Людей старшего возраста теперь обслуживают вне очереди. На видном месте – санитайзеры, сотрудники работают в масках и перчатках, а все контактные поверхности несколько раз в день обрабатывают дезинфицирующими средствами.

«Конечно, лучше остаться дома в это время, но мы приложили максимум усилий, чтобы любой оффлайн-контакт был безопасным как для клиентов, так и для сотрудников банка», – подытожил Олег Бородко.