|
Ушли в онлайн . Белорусы стали реже ходить в отделения банков
Источник материала: Myfin
Отделения продолжают работать, но посетители в них не спешат. Каждый десятый в марте решил остаться дома и решать вопросы в онлайне. При этом резко повысилась активность пользователей мобильного и интернет-банка. Заодно белорусы стали чаще оформлять виртуальные карты – на треть больше в марте, чем в феврале.
«Наши отделения продолжают работать в обычном режиме. При этом, если говорить о минимизации контактов с окружающей средой, логично отдать предпочтение интернет-банку или его мобильной версии. Когда как не сейчас практиковать «home-bank» с его возможностями, начиная от оплаты через ЕРИП и перевода денег до открытия депозита и получения кредитных средств, – отметил зампредседателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко. – Мартовская статистика отражает закономерный тренд: белорусы чаще будут решать все финансовые вопросы в онлайне».
В самих отделениях появилась разметка для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра. Людей старшего возраста теперь обслуживают вне очереди. На видном месте – санитайзеры, сотрудники работают в масках и перчатках, а все контактные поверхности несколько раз в день обрабатывают дезинфицирующими средствами.
«Конечно, лучше остаться дома в это время, но мы приложили максимум усилий, чтобы любой оффлайн-контакт был безопасным как для клиентов, так и для сотрудников банка», – подытожил Олег Бородко.
*партнерский материал
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число посетителей банковских отделений в Беларуси снизилось в марте на 10% на фоне распространения коронавирусной инфекции и тенденции к самоизоляции. Многие...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)