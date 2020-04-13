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Мозырский паспортный стол предлагает жителям города получить информацию в дистанционном режиме.

13.04.2020 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

23-79-06 – по вопросам регистрации по месту жительства и месту пребывания в Республике Беларусь:

23-79-09 – по вопросам получения паспорта гражданина Республики Беларусь в случае утраты, в случае выезда на постоянное место жительства за пределы Республики Беларусь, проведения процедуры проверки принадлежности к гражданству Республики Беларусь, приобретения(приема) гражданства Республики Беларусь;

23-79-01 – по вопросам регистрации по месту пребывания в Республике Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства, выдачи разрешения на временное (постоянное) проживание иностранным гражданам в Республике Беларусь, обмена вида на жительство ИГ и ЛБГ, выдачи приглашений, виз и разрешений на разовую торговлю;

23-79-07 – по вопросам обмена (первичной выдачи) паспорта гражданина Республики Беларусь;
 
 
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