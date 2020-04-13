Мозырский паспортный стол предлагает жителям города получить информацию в дистанционном режиме.

Источник материала: Mlife

23-79-06 – по вопросам регистрации по месту жительства и месту пребывания в Республике Беларусь:



23-79-09 – по вопросам получения паспорта гражданина Республики Беларусь в случае утраты, в случае выезда на постоянное место жительства за пределы Республики Беларусь, проведения процедуры проверки принадлежности к гражданству Республики Беларусь, приобретения(приема) гражданства Республики Беларусь;



23-79-01 – по вопросам регистрации по месту пребывания в Республике Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства, выдачи разрешения на временное (постоянное) проживание иностранным гражданам в Республике Беларусь, обмена вида на жительство ИГ и ЛБГ, выдачи приглашений, виз и разрешений на разовую торговлю;



23-79-07 – по вопросам обмена (первичной выдачи) паспорта гражданина Республики Беларусь;

