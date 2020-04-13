Больше 59 000 посещений онлайн. В Гродно создали образовательный портал для детей и открыли канал на YouTube

Источник материала: Вороновская газета

Гродно создали образовательный портал для детей и открыли канал на YouTube" width="599" height="363">



Всего за неделю его онлайн-вещания зафиксировано более 59 тысяч посещений, и, судя по активно развивающемуся наполнению и содержанию, эти цифры продолжат расти.

– Главным образом портал ориентирован на учащихся. Здесь размещено уже порядка пятидесяти видеоуроков от гродненских педагогов. Количество виртуальных занятий будет расти. Только сегодня в обработке около 20 новых записей. Стараемся охватить как можно больше предметов. Доступны занятия по химии, биологии, физике, истории Беларуси и всемирной истории, русскому и белорусскому языкам, информатике. Появятся в том числе видеуроки для совсем юных школьников – учеников младших классов, – рассказал начальник отдела образования Гродненского горисполкома Андрей Семанчик.

К проекту привлечены лучшие педагоги города. Среди них учителя, подготовшие победителей предметных олимпиад, и те, кто сам становился лауреатом различных конкурсов. В видеоуроках рассматриваются основные темы начала четвертой четверти. Причем материал подается не только правильно, но и интересно.





городским образовательным порталом заработал в интернет-пространстве тематический YouTube-канал. В лидерах по числу просмотров здесь сегодня урок по белорусскому языку для семиклассников. За несколько дней занятие в дистанционной форме просмотрели более 700 человек. Растет число подписчиков, а значит, и своего рода наполняемость онлайн-классов по-гродненски. Одновременно сзаработал в интернет-пространстве тематический YouTube-канал. В лидерах по числу просмотров здесь сегодня урок по белорусскому языку для семиклассников. За несколько дней занятие в дистанционной форме просмотрели более 700 человек. Растет число подписчиков, а значит, и своего рода наполняемость онлайн-классов по-гродненски.

молодежи «Спектр» предлагает не только смастерить пасхальные сувениры и поделки в технике оригами, но и потренироваться физически в условиях самоизоляции и даже всей семьей поучаствовать в интеллектуальной игре к 75-летию Великой Победы. Интернет-новшество доступно и открыто, конечно, не только для гродненских школьников. Рецепты, как провести каникулы с пользой здесь найдут все учащиеся области. В специальной вкладке «Культурный досуг онлайн» немало предложений для увлекательных путешествий. Можно отправиться, например, с экскурсией в столичный музей кукол, областной драмтеатр и обновленную филармонию. Есть здесь прямая ссылка на виртуальную экскурсию по залам питерского Эрмитажа и десятки творческих мастер-классов от гродненских педагогов дополнительного образования. Центр творчества детей и«Спектр» предлагает не только смастерить пасхальные сувениры и поделки в технике оригами, но и потренироваться физически в условиях самоизоляции и даже всей семьей поучаствовать в интеллектуальной игре к 75-летию Великой Победы.

– Сегодня портал полезен в первую очередь как образовательная онлайн-платформа. В скором времени будут доступны онлайн-уроки. Вместе с тем содержание сайта будет становиться шире. Работаем над созданием вкладки, которая в буквальном смысле откроет двери во все музеи школ и гимназий города Гродно. Здесь будут размещены виртуальные туры по ним, – добавил Андрей Семанчик. Планируется использовать портал в дальнейшем еще и как единую площадку для онлайн-трансляций важных мероприятий в образовательной среде Гродно. Это, например, праздничные мероприятия в учреждениях образования, ежегодные церемонии вручения золотых медалей гродненским школьникам и чествования обладателей 100-балльных сертификатов по итогам централизованного тестирования. Продолжается на Гродненщине в том числе обучение педагогов возможностям организации дистанционного обучения. – Уже четвертую неделю рассказываем педагогам области, как организовать дистанционное обучение. На сайте института есть тематическая вкладка «Дистанционное обучение», где педагоги Гродненщины могут найти необходимые теоретические материалы. Более того на сайте института регулярно проходят онлайн вебинары. Свои мастер-классы для коллег со всей области здесь предлагают педагоги, которые освоили такую форму работы, – рассказала ректор областного института развития образования Светлана Сергейко. Познакомившись с теорией и закрепив материал во время вебинара, педагоги выполняют практическую работу – проверяют себя и то, как усвоены полезные уроки. Как отмечают в областном институте развития образования, сегодня каждый педагог может освоить возможность организации дистанционного обучения всего за шесть дней. Сделать это можно на нескольких интернет-платформах. Многие из них позволяют дополнить привычную теорию созданными по теме образовательными роликами. Екатерина МОТЕВИЧ https://grodnonews.by/