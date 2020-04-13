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«Горячая» неделя

13.04.2020 15:06 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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С 3 по 10 апреля на территории нашей области произошло 39 пожаров. 351 раз (!) спасатели выезжали на ликвидацию загораний в природных экосистемах. Огнем уничтожены 11 строений, повреждены 26 и 1 единица техники. Погибли 3 человека, четверо травмированы. В результате боевой работы подразделений МЧС спасен 1 человек. Всего с начала года на территории области зарегистрировано 913 пожаров в природных экосистемах. 90 пожаров произошло в лесах на площади около 276 га. 806 раз спасатели выезжали на тушение горящей травы и кустарников.

«Горячая» неделя

Author: Редактор сайта

«Горячая» неделя

Редактор сайта

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С 3 по 10 апреля на территории нашей области произошло 39 пожаров. 351 раз (!) Сообщение «Горячая» неделя появились сначала на Информационный портал Каменецкого района.
 
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