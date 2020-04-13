Пожар в Чернобыле: огонь добрался до хранилищ отходов с ЧАЭС

Ярослав Емельяненко, передает obozrevatel.com Об этом написал на своей странице в Facebook член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения, передает





"Ситуация критическая. Зона пылает. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории. У меня два варианта: или в Кабмин не доводят реальную ситуацию, или он выбрал политику замалчивания советской власти, как в 86 году", – отметил Емельяненко.









По его словам, сейчас огонь уже добрался Припяти и находится в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС.





Емельяненко отметил, что чернобыльские пожары тушат уже десятый день, а огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещается по ветру и добрался до самых опасных объектов зоны отчуждения.









"Но зайдите на страницы Кабмина, ГСЧС и профильных госучреждений – у них все под контролем и все нормально. Горит там, горит сям, но это ок. И то, что эта серия поджогов по всем юридическим признакам является террористическим актом, который сейчас выйдет за пределы страны и станет международным, – это нормально, не обращайте внимания, ситуация штатная. На место не допускают волонтеров и журналистов", – возмутился он.









В связи с этим член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения обратился к представителям высшей власти Украины с требованием немедленно отреагировать на ситуацию.