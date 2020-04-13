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Пожар в Чернобыле: огонь добрался до хранилищ отходов с ЧАЭС

13.04.2020 18:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической. Ведь огонь уже добрался до города Припять и вскоре может перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.

Об этом написал на своей странице в Facebook член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко, передает obozrevatel.com

"Ситуация критическая. Зона пылает. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории. У меня два варианта: или в Кабмин не доводят реальную ситуацию, или он выбрал политику замалчивания советской власти, как в 86 году", – отметил Емельяненко.


По его словам, сейчас огонь уже добрался Припяти и находится в двух километрах от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС.

Емельяненко отметил, что чернобыльские пожары тушат уже десятый день, а огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещается по ветру и добрался до самых опасных объектов зоны отчуждения.


"Но зайдите на страницы Кабмина, ГСЧС и профильных госучреждений – у них все под контролем и все нормально. Горит там, горит сям, но это ок. И то, что эта серия поджогов по всем юридическим признакам является террористическим актом, который сейчас выйдет за пределы страны и станет международным, – это нормально, не обращайте внимания, ситуация штатная. На место не допускают волонтеров и журналистов", – возмутился он.


В связи с этим член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения обратился к представителям высшей власти Украины с требованием немедленно отреагировать на ситуацию.
 
 
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Ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической. Ведь огонь уже добрался до города Припять и вскоре может перекинуться на хранилища радиоактивных...
 
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