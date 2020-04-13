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Александр Лукашенко: не надо человека на 14 дней направлять на самоизоляцию. Я понимаю три, четыре, ну, пять дней
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 13 апреля пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не надо делать это на всякий случай, «няхай будзе». Не надо этого делать. Я вас очень прошу. Я вижу, вы со мной согласны в этом подходе. Потому что мы повторим ту ошибку, которая у нас была. Да, мы радуемся, что мы очагово работаем, но посмотрите: мы же сотнями, 350 человек первого уровня забирали и – в стационар. А потом посмотрели, посмотрели, а там 2-3 человека всего. Иногда мы оставляли на лечение, а они все были здоровыми. Ну, ладно. Тогда опыта этого не было, мы немножко переборщили. Это не хуже будет для людей. Но опыт сегодня же есть, поэтому не должны излишне напрягать наше общество.
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Александр Лукашенко: не надо человека на 14 дней направлять на самоизоляцию. Я понимаю три, четыре, ну, пять дней
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 13 апреля пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы, сообщили в программе Новости «24...
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