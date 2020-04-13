Шёл в Россию... Нарушитель границы из Франции задержан после форсирования Западного Буга

Источник материала: Виртуальный Брест

Пограничники задержали гражданина Франции вблизи белорусско-польской границы в Брестском районе.





Утром 10 апреля мужчина переплыл Западный Буг и был задержан пограничным нарядом. По словам 31-летнего уроженца Алжира, конечной точкой его маршрута являлась Российская Федерация.

Нарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 23.29 (незаконное пересечение госграницы) КоАП Республики Беларусь и депортирован с запретом въезда в Республику Беларусь сроком на 5 лет.



