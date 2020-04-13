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Румас и Мишустин обсудили стоимость российского газа для Беларуси
Источник материала: ОНТ
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин обсудили по телефону стоимость российского газа для Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.
Две стороны обсудили вопросы энергетического сотрудничества, в том числе и стоимость российского газа для Беларуси. Также главы правительств затронули тему поставок некоторых видов продовольствия и изделий медицинского назначения из России в Беларусь.
Сергей Румас и Михаил Мишустин обсудили итоги заседания Евразийского межправительственного совета и интеграционные процессы в ЕАЭС. Стороны договорились продолжать консультации по неурегулированным вопросам евразийской экономической интеграции до 2025 года.
Фото: БЕЛТА
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин обсудили по телефону стоимость российского газа для...
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