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Румас и Мишустин обсудили стоимость российского газа для Беларуси

13.04.2020 18:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Румас и Мишустин обсудили стоимость российского газа для Беларуси

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин обсудили по телефону стоимость российского газа для Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.

Две стороны обсудили вопросы энергетического сотрудничества, в том числе и стоимость российского газа для Беларуси. Также главы правительств затронули тему поставок некоторых видов продовольствия и изделий медицинского назначения из России в Беларусь.

Сергей Румас и Михаил Мишустин обсудили итоги заседания Евразийского межправительственного совета и интеграционные процессы в ЕАЭС. Стороны договорились продолжать консультации  по неурегулированным вопросам евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Фото: БЕЛТА

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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин обсудили по телефону стоимость российского газа для...
 
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