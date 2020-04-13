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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Еще один из банды Морозова будет экстрадирован из России на родину История банды Морозова снова актуальна. Руководитель "штатными" киллерами будет экстрадирован из России на родину. Об этом сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на...

Руководитель "штатными" киллерами будет экстрадирован из России на родину. Об этом сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на источник в правоохранительных органах края. По информации издания, это Сергей Дербенев по кличке Дербень. Считается, что у Морозова он выполнял функции руководителя службы безопасности и устранения конкурентов.Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола около 15 лет назад. Список преступлений достаточно широк: от краж и разбоев до похищения людей и умышленных убийств.Считается, что Сергей Дербенев - последний из оставшихся в живых представителей верхушки группировки. Возможно, он еще раскроет некоторые тайны самой кровавой преступной группировки в истории суверенной Беларуси.Как сообщают "Вести: Приморье", Дербень прятался в России и даже получил гражданство, правда, паспорт был выдан на другое имя. Известно, что он работал охранником на одном из предприятий Приморского края - об этом оперативники получили информацию по своим каналам.Напомним, суд над бандой Морозова состоялся в 2006 году. Были осуждены 46 человек - троих главарей приговорили к высшей мере наказания. Среди преступлений - рэкет, пытки, похищения, убийства и многие другие. По некоторым данным, группировка действовала не только на территории Беларуси.