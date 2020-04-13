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Еще один из банды Морозова будет экстрадирован из России на родину

13.04.2020 19:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Руководитель "штатными" киллерами будет экстрадирован из России на родину. Об этом сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на источник в правоохранительных органах края. По информации издания, это Сергей Дербенев по кличке Дербень. Считается, что у Морозова он выполнял функции руководителя службы безопасности и устранения конкурентов. 

Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола около 15 лет назад. Список преступлений достаточно широк: от краж и разбоев до похищения людей и умышленных убийств. 

Считается, что Сергей Дербенев - последний из оставшихся в живых представителей верхушки группировки. Возможно, он еще раскроет некоторые тайны самой кровавой преступной группировки в истории суверенной Беларуси.

Как сообщают "Вести: Приморье", Дербень прятался в России и даже получил гражданство, правда, паспорт был выдан на другое имя. Известно, что он работал охранником на одном из предприятий Приморского края - об этом оперативники получили информацию по своим каналам.  

Напомним, суд над бандой Морозова состоялся в 2006 году. Были осуждены 46 человек - троих главарей приговорили к высшей мере наказания. Среди преступлений - рэкет, пытки, похищения, убийства и многие другие. По некоторым данным, группировка действовала не только на территории Беларуси.

 
 
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История банды Морозова снова актуальна. Руководитель "штатными" киллерами будет экстрадирован из России на родину. Об этом сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на...
 
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